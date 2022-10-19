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MLB／抱嬰後的報應！ 洋基球迷怒嗆奈勒「誰才是你爸爸？」
守護者奈勒（Josh Naylor）在分區系列賽第四戰，從洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）手中轟出全壘打，繞壘時的「抱嬰」動作引發爭議，今天洋基隊以5:1擊敗守護者，拿下系列賽勝利，讓滿場洋基迷怒嗆「誰才是你爸爸？」
17日洋基守護者第四戰，洋基力挽狂瀾以4:2拿下，扳平戰局。插曲發生在第4局時，在奈勒轟出陽春砲後，繞壘間對著投手丘做出抱著嬰兒的慶祝手勢，被認為是在表示柯爾是他「兒子」，挑釁意味濃厚，但繳出7局好投的柯爾並沒有放在心上，只淡淡回了句「滿可愛的」。
雖然柯爾並沒有被影響到，卻激怒了洋基球迷，在今天洋基以5:1拿下勝利晉級後，滿場的球迷一起高呼「Who’s your dadday?」、怒嗆奈勒誰才是爸爸。並且在9局上，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接到球封殺跑者拿下最後一個出局數時，也回敬守護者一個寶寶搖動作。
有別於上場開轟的囂張氣焰，奈勒今天先發第五棒指定打擊，4打數沒有安打，完全沒貢獻。
洋基多等一天仍順替淘汰守護者挺進美聯冠軍賽，接下來將與太空人爭冠，今日開轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後也表示：「球迷今晚帶來了力量」並認為球迷贏造了一個有趣的氛圍。
Yankees fans were chanting "Who's your daddy?" when Josh Naylor was up to bat 👀— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年10月18日
(via @daisukesugiura)pic.twitter.com/Nc8p19EIuA
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