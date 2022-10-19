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MLB／托瑞斯「抱嬰」反嗆復仇啦 洋基將和太空人爭美聯冠軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
托瑞斯回敬守護者「報嬰」姿勢，賽後也大喊復仇很爽！ 法新社
托瑞斯回敬守護者「報嬰」姿勢，賽後也大喊復仇很爽！ 法新社

洋基隊今天以5：1擊敗守護者隊，成為在美聯分區系列賽笑到最後的贏家，二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）抓到最後一個出局數後，比起抱嬰兒的動作，回敬守護者隊奈勒（Josh Naylor）日前的嗆聲。

17日洋基與守護者隊之戰中，奈勒在4局轟出陽春砲，當時邊跑壘邊比著抱嬰兒動作向投手柯爾（Gerrit Cole）嗆聲，不過該役柯爾先發7局僅失2分，而洋基隊以4：2贏球，將戰績扳成2勝2敗。

關鍵一戰因雨改到今天舉行，洋基隊靠著史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）開轟，加上柯特斯（Nestor Cortes）先發5局失1分的好投，拿下關鍵一勝晉級美聯冠軍系列賽，將在明天對戰太空人隊。

托瑞斯在9局上接到游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的傳球後，腳踩二壘順勢比起抱嬰兒的動作，托瑞斯賽後接受訪問時表示，奈勒的開轟慶祝動作很不尊重，自己的「致敬」動作很明確，「就是復仇，現在他們可以看電視了。」

不只托瑞斯，今天洋基主場只要奈勒上場打擊就是噓聲連發，不少觀眾也模仿起抱嬰兒動作，對他大喊：「認識誰是你老爸了嗎？（Who’s your Daddy）。」

洋基 守護者 柯爾

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