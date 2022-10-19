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MLB／史丹頓、賈吉開轟 洋基擊沉守護者闖美聯冠軍賽

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
賈吉(Aaron Judge)(左)和史丹頓(Giancarlo Stanton)(右)雙雙開轟。 路透社
賈吉(Aaron Judge)(左)和史丹頓(Giancarlo Stanton)(右)雙雙開轟。 路透社

洋基今天靠史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）在前兩局陸續開轟，一路領先守護者，最終5：1獲勝，並以美聯分區系列賽3：2的成績驚險淘汰對手，闖進美聯冠軍賽。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者之戰，兩隊打完前4場比賽，以2比2戰成平手。原定昨晚進行的第5戰，因雨不得不改到今天。

今天這場殊死戰，洋基1局下半就發動攻勢，開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）獲得保送，1出局後瑞佐（Anthony Rizzo）挨觸身球上壘，下一棒的史丹頓適時揮出一支右外野方向3分砲，讓洋基3：0領先。

2下今年以刷新美聯紀錄單季62轟，一舉拿下全壘打王的「法官」賈吉再給對手一記重擊 ，靠著他右外野方向的陽春全打，洋基將領先擴大到4分。

守護者一直到3上才靠拉米瑞茲（Jose Ramirez）的高飛犧牲打首開紀錄，但這也是他們這場比賽得到的唯一1分。

5下瑞佐擊出帶有打點的安打，讓洋基再將領先幅度拉大到4分。

一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)興奮地高舉雙手慶祝贏球。 美聯社
一壘手瑞佐(Anthony Rizzo)興奮地高舉雙手慶祝贏球。 美聯社

洋基在比賽因雨改到今天後，改派左投柯特斯（Nestor Cortes）先發，投這場非贏不可的比賽，他的表現也沒讓球隊失望，投5局有2次三振、1個保送，僅被敲出3支零星安打，丟掉1分自責分，最後拿下勝投。

洋基今天獲勝，驚險以3：2闖進美聯冠軍賽，接下來將與在美聯分區系列賽以3：0橫掃西雅圖水手而早一步晉級的休士頓太空人爭奪世界大賽冠軍門票。洋基上一次挺進美聯冠軍賽是2019年，當年他們的對手也是太空人。當時太空人以4：2擊敗洋基，拿下世界大賽門票。

守護者 賈吉 洋基 史丹頓

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