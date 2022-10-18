MLB／再等1天拚生死 洋基改推柯特斯、守護者「待定」

太空人隊的美聯冠軍賽對手，確定不會在今天出爐，洋基、守護者隊的殊死戰因雨延期，改到台灣時間明晨4點，先發投手也預計「洗牌」。

洋基昨天以4：2擊敗守護者，將分區系列賽扳成2勝2敗成功續命，今天原訂7點要在紐約進行一翻兩瞪眼的第5戰，但由於天氣預報不理想，大聯盟官方先在6點20分宣布延後開打，雨彈在7點半來襲，最終在9點半宣布延期。

此戰原本先發投手為洋基泰隆（Jameson Taillon）對上守護者瑟瓦雷（Aaron Civale），在此戰延後1天後戲碼有變，洋基已正式換成柯特斯（Nestor Cortes），守護者則是尚未亮牌。

守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）賽前表示，就算今天打不成，延到明天仍會交給瑟瓦雷，然而確定延期後，守護者通報官方的先發投手為「TBD（待定）」，因此增添懸念。

柯特斯為系列賽第2戰先發投手，當時投5局失2分，同場先發的人則是2020年美聯塞揚畢柏（Shane Bieber），兩人明天都是休3天的狀態，柯特斯將「中3日」扛起先發，畢柏也被預料有可能披掛上陣。

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