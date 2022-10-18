棒球／林子偉參戰澳職 球團總裁看好他會是很棒打者

林子偉在正規賽季落幕後持續練功，澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊今天宣布，這位已與這位前紅襪隊好手簽約，期盼他的加入成為球隊年輕好手的寶藏，也看好他在澳職的發揮。

球團總裁伍德（Regan Wood）表示，「能獲得有經驗、有能力的林子偉加入是很棒的一件事，他能守三壘、游擊、二壘，在這個層級的賽事會是很棒的打者，對於這裡的年輕選手來說，也能從他身上學到很多東西。」

林子偉在大聯盟留下5季出賽成績，最輝煌為2017年初升大聯盟時吹起的「林海嘯」，2018年留下37場出賽為最多，但接下來載浮載沉，去年以小聯盟合約加入大都會，未有晉升機會，也有不少時間在傷兵名單中度過，8月遭到釋出後轉戰美國獨立聯盟長島鴨隊。

林子偉未放棄旅外念頭，接下來將在今年底到明年初赴澳洲打拚，明年3月則有機會披上中華隊戰袍，出戰世界棒球經典賽，為自己爭取繼續旅外的機會。

林子偉在近日受訪時表示，明年球季他還是以美職為目標，參加經典賽也是增添籌碼，「很希望再拚美職門票，這個過程中，身體健康真的很重要。」

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