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MLB／王牌柯爾發威 洋基死裡逃生逼出第五戰

聯合報／ 記者藍宗標陳宛晶／綜合報導
洋基隊柯爾7局好投，率隊打進殊死戰。 美聯社
洋基隊柯爾7局好投，率隊打進殊死戰。 美聯社

洋基隊在美聯分區系列賽陷入絕境，王牌投手柯爾昨天克服客場龐大壓力，對守護者隊先發7局只失兩分，幫助洋基4：2獲勝，今天重返紐約主場進行第5戰，勝隊晉級美聯冠軍賽和太空人隊爭霸。

柯爾12日對守護者首戰投6.1局失1分奪勝，洋基接著吞下兩敗，在系列賽沒有退路；守護者昨天只要再下一城，就可搶到聯盟冠軍賽最後一席，但柯爾再度繳出優質先發，幫助洋基追平戰局，今年在例行賽、季後賽對戰4場全勝。

洋基前兩局攻下3分，季中從紅雀隊交易的中外野手貝德，2局上轟出兩分砲，也是系列賽第3轟，追平隊史在5戰3勝制季後賽次佳紀錄，只差「怪力男」史丹頓1轟，今天有機會追平、甚至超前。

守護者第3局攻下1分，4局下再靠奈勒陽春砲追成2：3，他在開轟後作勢抱嬰兒的嗆聲動作，柯爾冷笑一聲回應：「可愛喔。」

奈勒這個慶祝超挑釁，繞壘時明顯朝向投手丘的方向，「你是我兒子」、「我是你老爸」的嗆聲意味濃厚；柯爾賽後被問到此事，面露不屑回應，他說：「當下沒有看到，因此沒被影響，後來看到也只覺得有趣。」

柯爾生涯對守護者投出9勝2敗（含季後賽），守護者外野手外史卓曾在太空人當過隊友，他說：「最後一戰不會再碰到柯爾，好好打就對了。」

柯爾 太空人 守護者 洋基 紅雀

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