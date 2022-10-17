MLB／藤浪晉太郎挑戰大聯盟 找「吸血鬼」波拉斯當經紀人

教士昨（16日）逆轉將例行賽豪取111勝的國聯強權道奇淘汰出局，賽後教士隊王牌投手達比修有曬出與4位曾旅日的隊友合照，令網友看了直呼「旅日就是神」。 教士自去年以來補強動作頻頻，為了力拚冠軍更向

2022-10-17 14:02