MLB／藤浪晉太郎挑戰大聯盟 找「吸血鬼」波拉斯當經紀人
阪神球星藤浪晉太郎在日前宣布將於明年挑戰大聯盟，阪神也在本日表示其球員經紀約部分，已簽給擁有「吸血鬼」之稱的波拉斯（Scott Boras），後者也將幫助藤浪挑戰大聯盟。
阪神虎先前公開表示，已批准球隊的當家球星藤浪晉太郎於休賽季期間為大聯盟球隊進行試訓，藤浪也在日前訪問感謝球團放行，「因為能夠去挑戰夢想，讓我非常激動但也帶了點少許的不安，雖然這幾年經歷了低潮，但我仍想趁年輕時去挑戰自己的極限。」
綜觀本季，藤浪晉太郎一甩前幾季低潮，出賽16場有10場先發，繳出3勝5敗ERA3.37，並在今年對上養樂多燕子的季後賽，先發1場僅投3局失2分，但仍吸引眾多大聯盟球隊，同時也在今日對外宣布將由超級經紀人波拉斯為其談約。台灣也有許多球員於波拉斯旗下，其中包括「龍王」王維中、「土虱」曾仁和以及陳偉殷等好手。
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