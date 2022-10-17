快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

MLB／111勝道奇歷史性挫敗 教頭羅伯茲明年繼續領軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
羅伯茲。 法新社
羅伯茲。 法新社

道奇隊帶著111勝闖進季後賽，卻在分區系列賽遭教士隊淘汰，洛杉磯時報指出，領軍7年的總教練羅伯茲（Dave Roberts）明年可望歸隊，但球隊在季後還有一些重要的事必須解決。

道奇從2013年起包辦9座分區冠軍、連續10年晉級季後賽，打了3次世界大賽在2020年封王，不料今年締造隊史單季最多勝、大聯盟史上第4佳紀錄，被喻為奪冠最大熱門，卻在季後賽只打5天就出局，羅伯茲也被球迷罵翻。

大聯盟本季4支百勝球隊，道奇、大都會、勇士隊已在季後賽出局，只有太空人隊打進美聯冠軍賽，將和洋基、守護者隊的勝隊爭霸。

羅伯茲從2016年起領軍道奇，從未錯過季後賽，歷年戰績合計653勝380敗、勝率6成32，球團高層在今年季前簽下延長3年合約，將到2025年球季結束；洛杉磯時報引述一位知情人士的消息，羅伯茲明年將繼續領軍道奇第8季。

道奇王牌左投克蕭 （Clayton Kershaw）走完本季1700萬美元合約，明星內野手透納（Justin Turner）兩年3400萬美元也到期，球團是否動用明年續約權還是未知數，透納說：「今年目標是世界大賽冠軍，輸球感覺很差。」

洛杉磯時報指出，道奇在例行賽領先教士22勝，卻在分區系列賽失利，成為史上第一支至少110勝，卻打不進聯盟冠軍賽的球隊，這是歷年季後賽最讓人失望的結局之一。

道奇季後除了必須決定明年是否以1600萬美元續留透納，2019年國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）、另一位透納（Trea Turner）、4名投手克蕭、安德森（Tyler Anderson）、希尼（ Andrew Heaney）、康利（Tommy Kahnle）的合約也待協商。

克蕭生涯15年都在道奇，奪下3座國聯塞揚獎，表明有意繼續效力老東家，一切就看季後有何變化。

道奇 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／道奇教頭坦言超崩潰 季前預言封王不料提前打包

MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

MLB／想當年在道奇世界大賽被打爆惡夢 達比修不忘克蕭恩情

MLB／克蕭挖地瓜曲球讓打者揮空 前MVP葉力奇：我也被騙過

相關新聞

MLB／柯爾優質先發收拾守護者 洋基追平戰局保住生機

洋基隊在美聯分區系列賽沒有退路，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天對決守護者隊，先發7局只失兩分，幫助洋基4：2...

MLB／紅雀找來的殺手有看頭 貝德4戰3轟逼近洋基紀錄

洋基隊今天在美聯分區系列賽扳回一城，以4：2擊敗守護者隊，28歲中外野手貝德（Harrison Bader）2局上轟出兩...

MLB／奈勒開轟抱嬰挑釁 柯爾冷笑回應：可愛喔！

洋基隊今天以4：2擊敗守護者隊，在分區系列賽成功續命，扳成2勝2敗，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發7局失2分...

MLB／旅日就是神！ 教士闖國聯冠軍賽達比修有曬「旅日幫」帥照

教士昨（16日）逆轉將例行賽豪取111勝的國聯強權道奇淘汰出局，賽後教士隊王牌投手達比修有曬出與4位曾旅日的隊友合照，令網友看了直呼「旅日就是神」。 教士自去年以來補強動作頻頻，為了力拚冠軍更向

MLB／背水一戰出奇招！ 洋基派新秀卡布雷拉先發守游擊終奪勝

大聯盟本季分區系列賽場場精彩，洋基在今天（19日）賽前，系列賽對戰守護者1勝2敗，瀕臨淘汰邊緣，教頭布恩（Aaron Boone）在非贏不可的G4出奇招，讓金手套基納法利法（Isiah Kiner-F

MLB／2天使來的爭冠碎片 挺費城人隔12年返國聯冠軍賽

費城人今天以8：3擊敗勇士隊，在分區系列賽取得3勝1敗，繼2010年後重返國聯冠軍賽，球星哈波（Bryce Harper...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。