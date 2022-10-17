MLB／111勝道奇歷史性挫敗 教頭羅伯茲明年繼續領軍

道奇隊帶著111勝闖進季後賽，卻在分區系列賽遭教士隊淘汰，洛杉磯時報指出，領軍7年的總教練羅伯茲（Dave Roberts）明年可望歸隊，但球隊在季後還有一些重要的事必須解決。

道奇從2013年起包辦9座分區冠軍、連續10年晉級季後賽，打了3次世界大賽在2020年封王，不料今年締造隊史單季最多勝、大聯盟史上第4佳紀錄，被喻為奪冠最大熱門，卻在季後賽只打5天就出局，羅伯茲也被球迷罵翻。

大聯盟本季4支百勝球隊，道奇、大都會、勇士隊已在季後賽出局，只有太空人隊打進美聯冠軍賽，將和洋基、守護者隊的勝隊爭霸。

羅伯茲從2016年起領軍道奇，從未錯過季後賽，歷年戰績合計653勝380敗、勝率6成32，球團高層在今年季前簽下延長3年合約，將到2025年球季結束；洛杉磯時報引述一位知情人士的消息，羅伯茲明年將繼續領軍道奇第8季。

道奇王牌左投克蕭 （Clayton Kershaw）走完本季1700萬美元合約，明星內野手透納（Justin Turner）兩年3400萬美元也到期，球團是否動用明年續約權還是未知數，透納說：「今年目標是世界大賽冠軍，輸球感覺很差。」

洛杉磯時報指出，道奇在例行賽領先教士22勝，卻在分區系列賽失利，成為史上第一支至少110勝，卻打不進聯盟冠軍賽的球隊，這是歷年季後賽最讓人失望的結局之一。

道奇季後除了必須決定明年是否以1600萬美元續留透納，2019年國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）、另一位透納（Trea Turner）、4名投手克蕭、安德森（Tyler Anderson）、希尼（ Andrew Heaney）、康利（Tommy Kahnle）的合約也待協商。

克蕭生涯15年都在道奇，奪下3座國聯塞揚獎，表明有意繼續效力老東家，一切就看季後有何變化。

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