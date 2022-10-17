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MLB／旅日就是神！ 教士闖國聯冠軍賽達比修有曬「旅日幫」帥照

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊旅日幫。（左起）強森（Pierce Johnson）、達比修有、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、馬丁尼茲（Nick Martinez）和狄克森（Brandon Dixon）。 圖擷自達比修有推特
教士隊旅日幫。（左起）強森（Pierce Johnson）、達比修有、蘇亞雷斯（Robert Suarez）、馬丁尼茲（Nick Martinez）和狄克森（Brandon Dixon）。 圖擷自達比修有推特

教士昨（16日）逆轉將例行賽豪取111勝的國聯強權道奇淘汰出局，賽後教士隊王牌投手達比修有曬出與4位曾旅日的隊友合照，令網友看了直呼「旅日就是神」。

教士自去年以來補強動作頻頻，為了力拚冠軍更向國民交易來「強打少年」索托（Juan Soto），達比修有也在去年賽季加盟球隊。教士本季拿下89勝73敗，排在國聯外卡第二，整季奪下16勝、防禦率3.10的達比修有絕對功不可沒。

除達比修有外，去年於阪神虎拿下42次救援成功的蘇亞雷斯（Robert Suarez）本季重返大聯盟，後援出賽45場防禦率僅2.27；上季效力軟銀鷹並曾兼任終結者的的馬丁尼茲（Nick Martinez），本季先發後援兩頭跑，繳出4勝4敗、8次救援成功、防禦率3.47。另外兩位選手強森（Pierce Johnson）以及狄克森（Brandon Dixon）也都曾於2019年旅日過。

教士在挺進國聯冠軍賽後，將於後天19日主場迎戰費城人，達比修友也將有機會掛帥先發，對此他表示一切平常心：「費城人也是外卡球隊，氣勢非常旺，希望我不會想太多，好好發揮自己實力就好。」

教士 達比修有

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