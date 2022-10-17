MLB／守護者就是贏不了柯爾 老友史卓：明天不會碰到了

守護者隊今天在主場爆滿36728名觀眾面前，以2：4不敵洋基隊，分區系列賽打完4戰遭追平，明天作客紐約最後一戰推出瑟瓦雷（Aaron Civale）登板先發，洋基則由泰隆（Jameson Taillon）應戰，守護者等了74年的世界大賽冠軍能否解套，必須先闖過洋基這一關再說。

分區系列賽開打前，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）宣布柯爾（Gerrit Cole）打頭陣，當時外界有些質疑的聲音，因為他在例行賽被揮出33支全壘打是美聯投手最慘，但從目前戰況看來，柯爾成為洋基「救世主」。

守護者本季對柯爾毫無解決之道，例行賽交手兩場，合計12.2局只得兩分，被他拿下兩勝，季後賽又輸兩場，一共13.1局攻下3分，吞下16次三振，無法在自己的地盤晉級美聯冠軍賽。

柯爾生涯在例行賽、季後賽對守護者投出9勝2敗，包括季後賽4連勝；守護者外野手外史卓（Myles Straw）曾在太空人隊和柯爾當過隊友，他說：「明天最後一戰不會再碰到柯爾，好好打就對了。」

洋基從2017年起，在季後賽第13次碰到「輸球就打包」的比賽，今天擊敗守護者後累積8勝5敗。

大聯盟現役30隊中，洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊從未贏過世界大賽冠軍，水手更是唯一未獲聯盟冠軍的球隊；守護者隊最近在世界大賽封王已是1948年，「乾旱期」是現役球隊最久。

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