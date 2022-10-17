MLB／奈勒開轟抱嬰挑釁 柯爾冷笑回應：可愛喔！

洋基隊今天以4：2擊敗守護者隊，在分區系列賽成功續命，扳成2勝2敗，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發7局失2分奪勝，面對奈勒（Josh Naylor）開轟後作勢抱嬰兒的嗆聲動作，冷笑一聲回應：「可愛喔！」

守護者在5戰3勝制的系列賽搶先「聽牌」，洋基今天由柯爾把關背水一戰，隊友先幫他打下3：0分先，而他的失分先是出現在第3局，因拉米瑞茲（Jose Ramirez）的安打丟掉1分，第4局再被奈勒掃出陽春砲。

奈勒開轟後的慶祝超挑釁，繞壘時一邊做出抱嬰兒的動作，而且明顯朝向投手丘的方向，「你是我兒子」、「我是你老爸」的嗆聲意味濃厚，其實動作也有點像猴子。

賽後被問到是否有看到奈勒的慶祝動作，柯爾先是冷笑了一聲，明顯面露不屑回應，「有啊！不管那是什麼意思，都滿可愛的。」他表示自己當下沒有看到，因此沒有被影響，後來看到也只是覺得有趣。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）也說他們無意捲入這場紛爭，目標只有贏球。

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