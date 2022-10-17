MLB／紅雀找來的殺手有看頭 貝德4戰3轟逼近洋基紀錄

洋基隊今天在美聯分區系列賽扳回一城，以4：2擊敗守護者隊，28歲中外野手貝德（Harrison Bader）2局上轟出兩分砲，成為贏球功臣；他在5戰3勝制季後賽出現3轟，也追平隊史次佳紀錄，明天有機會再創新高。

貝德生涯對戰守護者先發投手康崔爾（Cal Quantrill）頗有心得，今天賽前5打數4安打、包括兩支全壘打（包括季後賽）；兩人2局上再度對決，貝德揮出中左外野429英尺兩分砲，幫助洋基拉大成3分領先，成為贏球重要一擊。

洋基在5戰3勝制季後賽最多轟，由「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）保有，前年分區系列賽對光芒隊出現4轟；貝德今天追平1995年分區系列賽歐尼爾（Paul O'Neill）、1996年分區系列賽威廉斯（Bernie Williams）的紀錄，並列隊史第2。

貝德生涯前5年效力紅雀隊，今年季中被交易到洋基，季後賽4戰14支4就有3轟，攻下4分打點、跑回4分；洋基、守護者在分區系列賽前4戰打平，明天最後一戰在紐約進行，貝德有機會在主場追上史丹頓的紀錄。

洋基過去在季後賽單一系列賽出現3轟的中外野手，只有威廉斯、曼托（Mickey Mantle），分別為3次、2次，貝德今年成為隊史第3人。

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