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MLB／開嗆「小嬰兒」 守護者奈勒讓柯爾連8場挨轟
洋基在季後賽面臨淘汰邊緣，今天他們派出王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，雖然他在4局時被奈勒（Josh Naylor）打出全壘打，追平季後賽連8場挨轟的紀錄，對手繞壘時更做出抱嬰兒手勢嘲諷，柯爾依舊不失王牌本色，主投7局僅失2分，最快球速飆到158公里，賽後防禦率2.03，幫助球隊奪勝。
This is wild.— Ben Verlander (@BenVerlander) 2022年10月17日
Josh Naylor was rounding the bases rocking a baby and calling Gerrit Cole his son. I’m a fan of bat flips and celebrating your work, but don’t make it disrespectful. This is quite disrespectful.
pic.twitter.com/tJxN9UDJry
柯爾先前在分區系列賽首戰先發，雖繳出6.1局失1分的優質表現助球隊奪首勝，但之後洋基苦吞2連敗，本日背水一戰再度由柯爾掛帥先發，雖然被守護者隊奈勒「狙擊」並遭嗆「嬰兒」，奪勝的他在賽後冷笑回應：「對，嬰兒很可愛。」
對於奈勒「敗人品」的行為，FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）表示這非常不尊重人，不過柯爾也以好表現反擊，終場洋基4：2拿下勝利成功將戰線延長至第5戰。
MLB季後賽對戰表
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