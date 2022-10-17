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MLB／背水一戰出奇招！ 洋基派新秀卡布雷拉先發守游擊終奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
卡布雷拉(左)今天守游擊。 美聯社
卡布雷拉(左)今天守游擊。 美聯社

大聯盟本季分區系列賽場場精彩，洋基在今天（19日）賽前，系列賽對戰守護者1勝2敗，瀕臨淘汰邊緣，教頭布恩（Aaron Boone）在非贏不可的G4出奇招，讓金手套基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）坐板凳，將新秀卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）調往游擊手防區，希克斯（Aaron Hicks）改守左外野，最終似乎收到不錯效果，洋基終場以4：2拿下勝利，將戰線拉回自家主場。

卡布雷拉本季例行賽出戰44場，其中有36場比賽都鎮守外野，僅4場擔任游擊手戰、其中3場先發出賽，只守了28局。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，卡布雷拉是大聯盟史上首位季後賽先發守游擊、但生涯擔任游擊手局數不足30局的選手。

對此布恩表示，出此下策的原因是為基納法利法壓力過大，希望他多休息才派出卡布雷拉頂替游擊手：「我對他有信心，他守內野和游擊的表現我們有目共睹。」而本場比賽卡布雷拉雖4打數無安打，但6次守備機會並無失誤，臨危受命守游擊也幫助洋基奪下勝利、續命第五戰。

洋基 守護者

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