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MLB／柯爾優質先發收拾守護者 洋基追平戰局保住生機

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊王牌投手柯爾今天繳出7局失2分好投，幫助球隊擊敗守護者「續命」，將戰線拉回自家主場。 路透社
洋基隊王牌投手柯爾今天繳出7局失2分好投，幫助球隊擊敗守護者「續命」，將戰線拉回自家主場。 路透社

洋基隊在美聯分區系列賽沒有退路，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天對決守護者隊，先發7局只失兩分，幫助洋基4：2獲勝，明天將回紐約主場進行第5戰，勝隊晉級美聯冠軍賽。

洋基在分區系列賽前3戰1勝2敗，今天面對守護者先發投手康崔爾（Cal Quantrill），首局就發動攻勢，托瑞斯（Gleyber Torres）揮出安打後盜上二壘，瑞佐（Anthony Rizzo）適時安打攻下全場第1分。

2局上唐納森（Josh Donaldson）揮出安打，貝德（Harrison Bader）轟出中左外野429英尺兩分砲，系列賽4戰第3轟出爐，幫助洋基3：0領先。

貝德在今年季後賽4場比賽已打出3轟。 路透社
貝德在今年季後賽4場比賽已打出3轟。 路透社

守護者3局下發動首波攻勢，賀吉斯（Austin Hedges）獲得保送，羅沙里歐（Amed Rosario）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）安打攻下1分，4局下再靠奈勒（Josh Naylor）中右外野405英尺陽春砲追成2：3。

洋基6局上靠賈吉（Aaron Judge）安打、瑞佐二壘打攻占二、三壘，接著史丹頓（Giancarlo Stanton）高飛犧牲打攻下1分，以兩分之差領先到比賽結束。

柯爾12日對守護者首戰投6.1局失1分奪勝，今天再度繳出優質先發，用110球完成7局任務，被揮出6支安打、失兩分，這兩場比賽一共飆出16次三振，幫助洋基追平戰局，保住晉級美聯冠軍賽的機會。

康崔爾12日先發5局失4分吞敗，休4天再度對決柯爾，投5局被揮出4支安打、失3分，吞下季後賽2連敗。

太空人隊昨天3連勝淘汰水手隊，率先晉級美聯冠軍賽，台灣時間20日早上將在主場迎戰洋基、守護者勝隊，展開美聯冠軍賽首戰。

洋基 守護者 柯爾

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