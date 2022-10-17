帆船／首屆EMBA邀請賽 四大獎項勾勒遠景

以台灣黑潮之路航海王為訴求，2022年第一屆台灣EMBA大帆船賽昨天在高雄西子灣終航，成軍不到一年的台北科大長風破浪隊，駕駛34呎德國小鋼砲Dehler異軍突起，在三航次中贏得兩勝，力克經驗老到的台大、政大等勁敵，以黑馬姿態贏得總冠軍。

除了「船堅帆利」具優勢外，任職美商ATP資深協理的北科大帆船社創社社長羅國材知人善任，精於整合戰力，也成了奪冠的招牌武器。他師從台灣帆船之父詹正峰，習船30餘年，曾參加全運會帆船賽獲得第6名，具備專業領導能力，為本次賽會還聘請全運會帆船賽男子雷射船型金牌得主潘偉華擔任教練，成為異軍突起的雙箭頭。

「EMBA帆船賽跟一般比賽就是不一樣，船上除了兩位教練外，清一色是EMBA班學生，很多伙伴的操帆技巧從零開始，養成難度高，所以奪冠的滋味也特別甜。」羅國材表示，北科大帆船社去年11月才成立，最近一、兩個月利用假日密集訓練，成效卓著。

羅國材補充說，因為隊員限定學生，不像一般專業的水手，如何整合人力是一大挑戰，「EMBA班學的就是科技整合，大帆船賽分工細膩而複雜，是把各種不同的專長與人才融於一爐，發揮一加一大於二的最佳訓練。」

首度舉辦的台灣EMBA大帆船賽，15日從安平港啟航，與賽7支船隻包括台大、政大、成大、北科大、南台科大、陽明交大、師大國體大師聯隊，以高雄西子灣為目標，先進行長航賽，16日再於高雄外海進行兩航次繞標賽，總計三航次成績決定排名。北科大長航賽獲第三，兩航次繞標賽均得第一，榮膺總冠軍，師大國體大師聯隊長航賽第一，兩輪繞標賽分居三、二，獲得亞軍，陽明交大帆船種子隊季軍。

負責籌劃賽事的中華民國大師運動協會帆船委員會主任委員彭顯恩表示，中國大陸利用特殊地理環境，辦理「戈壁挑戰賽」，包括台灣EMBA學生在內，超過三千人前往體驗大漠風情，為賽事創造可觀的經濟產值，而台灣四面環海，地處黑潮必經之路，政府又高舉向海致敬的旗幟，更應該發展具有台灣特色的海洋競技文化，他並製作「黑潮之路航海王Ace」獎牌，頒給參賽水手，展現他預約這項賽事作為台灣運動產業火車頭的決心。

裁判長郭廷祥表示，他執裁多年，很少見到在繞標賽第二航次全部船隻均順利終航，沒有任何一艘船DNF（未終航），可見參賽水手對自己的船隻了解深入，又能兼顧安全、和諧完成比賽。

台灣EMBA大帆船賽頒獎典禮不僅是榮耀的肯定與分享，也經由創造不同的獎項，為頒獎典禮掀起一波波高潮，並點亮帆船產業未來商機；彭顯恩同時展現創意，設計「先鋒」、「精誠」、「無畏」、「風采」等四大獎項，各各匠心獨具，有如提振士氣的引線。

台大EMBA帆船隊最近兩年已購買六艘帆船，不但活絡台灣帆船市場，且培養最多船主與社團，成為「先鋒獎」得主。台大帆船隊船長張鈞豪（親子建設董事長）表示，這次參賽的「親家一號」就是他和吉康食品董事長周蔡鑫購買的第六艘大帆船。

南台科大EMBA帆船隊今年8月才開始決定參加比賽，只經過兩個月便成軍，甚至完成ASA國際帆船遊艇認證訓練，過程沒有打結，船長「蔡阿姨租屋」負責人蔡玉敏居功至偉，全隊獲頒「精誠獎」當之無愧。

政大EMBA帆船隊在長航賽排名第二，但繞標賽第一航次船隻受困漁網，再加上無風逆流，未能準時就位，被判DNF，但第二航次高居第三，總排名第四，展現知其不可而為的拼戰精神，獲頒「風采獎」。船長黃莉樺表示，繞標賽第二航次兩度更換球帆，共使用三張球帆，平日若無嚴格訓練，無法順利執行，得獎是對全體水手最大的肯定。

成大EMBA校友總會帆船社為「無畏獎」得主，彭顯恩表示，所屬「弘揚號」全隊整體資歷、能力、及船隻跨大洋、破大浪的能力，均屬一流，是明年第二屆賽事挑戰東沙群島最有力的船隊。