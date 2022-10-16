MLB／道奇教頭坦言超崩潰 季前預言封王不料提前打包

道奇隊帶著大聯盟30隊最強的111勝進入季後賽，卻在國聯分區系列賽不敵教士隊，以1勝3敗遭淘汰，全隊傷心離開聖地牙哥，教士暌違24年再闖國聯冠軍賽，今天先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）說：「聖地牙哥要開派對了。」

教士今天一度落後3分，7局下以5支安打攻下5分，終場5：3獲勝，馬斯葛洛夫投6局揮出6支安打，飆出8次三振，失兩分無關勝敗，不過優質表現讓球隊有機會逆轉情勢，賽後和隊友、現場爆滿45139名球迷瘋狂慶功。

馬斯葛洛夫的老家在聖地牙哥附近，本來就是教士球迷，他說：「我還是小孩的時候，我們就一直輸給道奇，但碰到這種重要比賽，全隊從上到下都挺身而出。」

教士最近打進國聯冠軍賽是1998年，以4勝2敗扳倒勇士隊，隊史第2次在國聯封王，但在世界大賽遭洋基隊4戰橫掃，從未嘗過冠軍滋味，今年重返國聯冠軍賽將對決另一支外卡球隊費城人隊，19日起在主場點燃戰火。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今年春訓時預測，球隊將會贏得世界大賽冠軍，進入例行賽後也一路順暢，比教士多22勝結束球季，不料季後賽第一個系列賽就出局，他說：「受到非常大的衝擊、太失望了，實在很崩潰。」

羅伯茲表示，全隊竭盡所能打出非常出色的球季，棒球最棒和最難之處就是「不可預測性」，沒有想到會在這個系列賽出局，講再多都於事無補。

道奇近10年搶下9座分區冠軍，本季對戰教士19場搶下14勝、跨季對戰連贏9個系列賽，馬斯葛洛夫說：「道奇對我們整季占優勢，但我們在重要時刻打出好表現。」

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