快訊

尼莎颱風狂發威 超大豪雨「紫爆」警戒今晚擴大到4縣市

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇教頭坦言超崩潰 季前預言封王不料提前打包

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇出局全隊難掩失望表情。 法新社
道奇出局全隊難掩失望表情。 法新社

道奇隊帶著大聯盟30隊最強的111勝進入季後賽，卻在國聯分區系列賽不敵教士隊，以1勝3敗遭淘汰，全隊傷心離開聖地牙哥，教士暌違24年再闖國聯冠軍賽，今天先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）說：「聖地牙哥要開派對了。」

教士今天一度落後3分，7局下以5支安打攻下5分，終場5：3獲勝，馬斯葛洛夫投6局揮出6支安打，飆出8次三振，失兩分無關勝敗，不過優質表現讓球隊有機會逆轉情勢，賽後和隊友、現場爆滿45139名球迷瘋狂慶功。

馬斯葛洛夫的老家在聖地牙哥附近，本來就是教士球迷，他說：「我還是小孩的時候，我們就一直輸給道奇，但碰到這種重要比賽，全隊從上到下都挺身而出。」

教士最近打進國聯冠軍賽是1998年，以4勝2敗扳倒勇士隊，隊史第2次在國聯封王，但在世界大賽遭洋基隊4戰橫掃，從未嘗過冠軍滋味，今年重返國聯冠軍賽將對決另一支外卡球隊費城人隊，19日起在主場點燃戰火。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今年春訓時預測，球隊將會贏得世界大賽冠軍，進入例行賽後也一路順暢，比教士多22勝結束球季，不料季後賽第一個系列賽就出局，他說：「受到非常大的衝擊、太失望了，實在很崩潰。」

羅伯茲表示，全隊竭盡所能打出非常出色的球季，棒球最棒和最難之處就是「不可預測性」，沒有想到會在這個系列賽出局，講再多都於事無補。

道奇近10年搶下9座分區冠軍，本季對戰教士19場搶下14勝、跨季對戰連贏9個系列賽，馬斯葛洛夫說：「道奇對我們整季占優勢，但我們在重要時刻打出好表現。」

教士 道奇 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／季後賽豪強相繼出局 教士堪稱目前大驚奇

MLB／教士落後22勝KO道奇 美媒：史上最偉大的時刻之一

MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

MLB／暌違24年再奪主場勝 教士比111勝的道奇先聽牌

相關新聞

MLB／超級大烏鴉！A-Rod季後賽預測隊伍國聯全死

世足賽巴西球王比利(Pele)預測向來不準，為全世界最聞名的「烏鴉嘴」，如今在美國職棒大聯盟也出現一位「超級大烏鴉」，就是前洋基著名球星A-Rod(Alex Rodriguez)。 身為電視球評

MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

教士隊今天在國聯分區系列賽第4戰上演逆轉戲碼，7局下狂攻5分，終場以5：3擊敗道奇隊，以3勝1敗的戰績闖進國聯冠軍戰，大...

MLB／洋基終結者晾著不用打翻勝利 塞佛里諾：去問總仔

洋基隊今天5：3的領先在9局下崩盤，勝利大門「關」不起來，遭守護者隊以單局5安打、掃回3分逆轉，有終結者霍梅斯（Clay...

MLB／守護者沒中滿壘計 海綿寶寶再見安讓洋基瀕臨淘汰

洋基隊5：3的領先，在9局下失守，守護者隊單局出現5安打，「海綿寶寶」岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）在滿壘時敲...

MLB／潘尼亞延長18局致勝轟 太空人3連勝淘汰水手晉級

水手隊暌違21年在西雅圖主場進行季後賽，今天在美聯分區系列賽第3戰和太空人隊大戰18局，兩隊加起來用掉18名投手，太空人...

MLB／道奇教頭坦言超崩潰 季前預言封王不料提前打包

道奇隊帶著大聯盟30隊最強的111勝進入季後賽，卻在國聯分區系列賽不敵教士隊，以1勝3敗遭淘汰，全隊傷心離開聖地牙哥，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。