MLB／季後賽豪強相繼出局 教士堪稱目前大驚奇

美國職棒大聯盟MLB季後賽，教士今天靠7局下半的5分大局逆轉，最終淘汰道奇，連同在外卡戰淘汰大都會，教士解決兩支加起來例行賽破200勝的強隊，堪稱今年季後賽最大驚奇。

體育新聞網ESPN指出，今天開打前季後賽仍是8隊角逐，但打完後3隊已出局。

聖地牙哥教士今天前6局一分未得，沒想到7局下一舉攻下5分逆轉戰局，最終5比3逆轉贏球，在國聯分區系列賽以3比1淘汰洛杉磯道奇，繼1998年後再度闖進國聯決賽，教士18日將在主場與費城費城人隊進行國聯冠軍戰G1。

教士在系列賽首戰輸球後，連贏3場淘汰掉眾星雲集、本季例行賽締造111勝佳績的道奇，連同外卡賽淘汰例行賽101勝的紐約大都會，儼然強隊剋星。

ESPN指出，教士在季後賽防守出色，比賽後半段牛棚表現堪稱滴水不漏，然後只要一有得分機會就以串聯安打牢牢把握，打出信心後的教士後勢看漲。

費城人隊則稍早以8比3擊敗亞特蘭大勇士，系列賽以3勝1負闖進國聯冠軍賽，是費城人2010年以來再次打進國聯決賽。去年世界大賽冠軍勇士今年提前打包，代表自紐約洋基1998年到2000年3連霸後，再沒任何一隊能衛冕世界大賽冠軍。

美聯分區系列部分，西雅圖水手雖迎來20多年來首場主場季後賽，卻難逃遭休士頓太空人橫掃的命運。兩軍今天0比0僵持17局，最終太空人靠18局上的陽春砲，艱苦以1比0獲勝，系列賽3比0橫掃水手闖進美聯冠軍賽。

美聯分區系列另一邊的克里夫蘭守護者與紐約洋基之戰，洋基今天雖有包括賈吉（Aaron Judge）兩分砲在內的3支全壘打，但守護者9局下反撲，並靠再見安打6比5險勝，在美聯分區系列賽2比1聽牌，例行賽99勝的洋基再輸一場就要打包回家。

洋基命懸一線，道奇、勇士等名門豪強相繼出局，今年的世界大賽會否出現小市場球隊上演灰姑娘傳奇，將是另一看點。

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