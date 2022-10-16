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MLB／超級大烏鴉！A-Rod季後賽預測隊伍國聯全死

聯合新聞網／ 綜合報導
A-Rod季後賽大預測，幾乎全死。 擷圖自推特
A-Rod季後賽大預測，幾乎全死。 擷圖自推特

世足賽巴西球王比利(Pele)預測向來不準，為全世界最聞名的「烏鴉嘴」，如今在美國職棒大聯盟也出現一位「超級大烏鴉」，就是前洋基著名球星A-Rod(Alex Rodriguez)。

身為電視球評的A-Rod在大聯盟季後賽開打前，進行了大預測。

先前國聯外卡賽，被A-Rod預測的4支球隊光芒、藍鳥、大都會、紅雀全部遭到淘汰，已被前紅襪退休球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）笑話一頓。

今天分區系列賽三組結果出爐，國聯費城人淘汰衛冕軍勇士、教士淘汰道奇，跟A-Rod預測結果又是大相逕庭，簡直受到了詛咒，當然A-Rod預測最後道奇封王也不會實現了，等於國聯預測全部失準，被網友恥笑

至於美聯方面，雖成功預測太空人晉級，但目前預測晉級的洋基則是挫得等，洋基1勝2落後，總之就看這「烏鴉嘴」是否靈驗了。

美國 巴西

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