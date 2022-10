MLB／超級大烏鴉！A-Rod季後賽預測隊伍國聯全死

世足賽巴西球王比利(Pele)預測向來不準,為全世界最聞名的「烏鴉嘴」,如今在美國職棒大聯盟也出現一位「超級大烏鴉」,就是前洋基著名球星A-Rod(Alex Rodriguez)。

身為電視球評的A-Rod在大聯盟季後賽開打前,進行了大預測。

先前國聯外卡賽,被A-Rod預測的4支球隊光芒、藍鳥、大都會、紅雀全部遭到淘汰,已被前紅襪退休球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)笑話一頓。

Oh man... @AROD is 0-4 with his postseason picks so far, and @davidortiz made sure to let him know 😅 pic.twitter.com/856AGBi9j7