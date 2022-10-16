快訊

颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 雨勢這天才會緩和

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

桃園活動中心天花板下水柱 他嘆：又經不起老天爺驗收

MLB／教士落後22勝KO道奇 美媒：史上最偉大的時刻之一

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大聯盟今天一口氣產生3支晉級聯盟冠軍賽的球隊，依序是費城人、太空人、教士隊，尤其教士在壓軸戲碼淘汰111勝的道奇，美國媒體「今日美國」形容，這為聖地牙哥運動史上最偉大的時刻之一。

教士在國聯分區系列賽首戰失利，接下來3連勝淘汰本季戰績最好的道奇，尤其季後賽暌違16年重返聖地牙哥，昨天、今天比賽分別湧進爆滿45137、45139人觀戰，教士也以2：1、5：3搶下重要勝利，讓全城陷入瘋狂狀態。

教士1969年成軍，隊史在季後賽最佳紀錄是1984、98年奪下國聯冠軍，今天淘汰道奇後，將從19日起在主場迎戰費城人隊，迎接等了28年的國聯冠軍賽。

道奇本季111勝在大聯盟並列單季第4多，不料只打5天就結束季後賽，「今日美國」指出，道奇帶著領先教士22勝的優勢踢到鐵板，成為棒球史上最讓人失望的結局之一，教士球迷則是美夢成真，不少人在球場激動落淚。

教士、道奇第4戰因雨延後31分鐘才開打，現場媒體觀察，此役從開賽起就很瘋狂，滿場球迷在落後的情況下，無人提前離開球場，教士退役球星皮維（Jake Peavy）最近感受充分這股「打敗道奇」的熱股，笑說：「可以開始好好討論聖地牙哥是運動大城了。」

道奇挑戰隊史第8座世界大賽冠軍，對教士只打4場比賽變成惡夢，在得點圈有跑者時，合計28次打數只有兩支安打，投手群也出了不少問題，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）難掩失望，他說：「棒球有時就是這樣。」

教士 道奇 費城人

延伸閱讀

MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

MLB／馬許3分彈砲轟勇士 費城人12年後再闖國聯冠軍賽

MLB／暌違24年再奪主場勝 教士比111勝的道奇先聽牌

MLB／岡索林扛第3戰有用球數限制 道奇總仔：牛棚做好準備

相關新聞

MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

教士隊今天在國聯分區系列賽第4戰上演逆轉戲碼，7局下狂攻5分，終場以5：3擊敗道奇隊，以3勝1敗的戰績闖進國聯冠軍戰，大...

MLB／洋基終結者晾著不用打翻勝利 塞佛里諾：去問總仔

洋基隊今天5：3的領先在9局下崩盤，勝利大門「關」不起來，遭守護者隊以單局5安打、掃回3分逆轉，有終結者霍梅斯（Clay...

MLB／守護者沒中滿壘計 海綿寶寶再見安讓洋基瀕臨淘汰

洋基隊5：3的領先，在9局下失守，守護者隊單局出現5安打，「海綿寶寶」岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）在滿壘時敲...

MLB／潘尼亞延長18局致勝轟 太空人3連勝淘汰水手晉級

水手隊暌違21年在西雅圖主場進行季後賽，今天在美聯分區系列賽第3戰和太空人隊大戰18局，兩隊加起來用掉18名投手，太空人...

MLB／2天使來的爭冠碎片 挺費城人隔12年返國聯冠軍賽

費城人今天以8：3擊敗勇士隊，在分區系列賽取得3勝1敗，繼2010年後重返國聯冠軍賽，球星哈波（Bryce Harper...

MLB／亞土維單場8支0史上最慘 對水手3戰16打數全摃龜

太空人隊今天在美聯分區系列賽第3戰苦戰18局，歷經6小時22分以1：0擊敗水手隊，連續6年闖進美聯冠軍賽；這場馬拉松大戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。