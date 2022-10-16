MLB／教士落後22勝KO道奇 美媒：史上最偉大的時刻之一

大聯盟今天一口氣產生3支晉級聯盟冠軍賽的球隊，依序是費城人、太空人、教士隊，尤其教士在壓軸戲碼淘汰111勝的道奇，美國媒體「今日美國」形容，這為聖地牙哥運動史上最偉大的時刻之一。

教士在國聯分區系列賽首戰失利，接下來3連勝淘汰本季戰績最好的道奇，尤其季後賽暌違16年重返聖地牙哥，昨天、今天比賽分別湧進爆滿45137、45139人觀戰，教士也以2：1、5：3搶下重要勝利，讓全城陷入瘋狂狀態。

教士1969年成軍，隊史在季後賽最佳紀錄是1984、98年奪下國聯冠軍，今天淘汰道奇後，將從19日起在主場迎戰費城人隊，迎接等了28年的國聯冠軍賽。

道奇本季111勝在大聯盟並列單季第4多，不料只打5天就結束季後賽，「今日美國」指出，道奇帶著領先教士22勝的優勢踢到鐵板，成為棒球史上最讓人失望的結局之一，教士球迷則是美夢成真，不少人在球場激動落淚。

教士、道奇第4戰因雨延後31分鐘才開打，現場媒體觀察，此役從開賽起就很瘋狂，滿場球迷在落後的情況下，無人提前離開球場，教士退役球星皮維（Jake Peavy）最近感受充分這股「打敗道奇」的熱股，笑說：「可以開始好好討論聖地牙哥是運動大城了。」

道奇挑戰隊史第8座世界大賽冠軍，對教士只打4場比賽變成惡夢，在得點圈有跑者時，合計28次打數只有兩支安打，投手群也出了不少問題，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）難掩失望，他說：「棒球有時就是這樣。」

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