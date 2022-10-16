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MLB／教士3連勝進國聯冠軍賽 111勝道奇季後賽只打5天

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
柯朗沃斯敲出超前兩分打點安打，是教士擊退道奇的重要功臣。 路透社
柯朗沃斯敲出超前兩分打點安打，是教士擊退道奇的重要功臣。 路透社

教士隊今天在國聯分區系列賽第4戰上演逆轉戲碼，7局下狂攻5分，終場以5：3擊敗道奇隊，以3勝1敗的戰績闖進國聯冠軍戰，大聯盟本季頭號強權道奇的季後賽之旅，竟然短短5天就結束。

道奇本季111勝是大聯盟最佳紀錄，足足領先教士22勝，對戰19場也以14勝5敗大幅領先，不料分區系列賽首戰贏球後吞下3敗，確定提前打包，挑戰近3年第2座世界大賽冠軍、隊史第8冠失利。

教士從未在世界大賽封王，隊史最佳紀錄是1984、98年奪下國聯冠軍，今天淘汰道奇後，19日將和費城人隊展開國聯冠軍賽。

道奇3局上點燃首波攻勢，貝茲（Mookie Betts）先獲保送，透納（Trea Turner）、弗里曼（Freddie Freeman）連續揮出二壘打，取得2：0領先。

兩隊打完前6局比數不變，道奇7局上攻勢再起，貝茲靠保送、暴投攻占二壘，透納短打形成內野安打，接著史密斯高飛犧牲打攻下全隊第3分。

教士悶了6局，7局下發動反攻，普洛法（Jurickson Profar）獲保送後，葛利桑（Trent Grisham）、諾拉（Austin Nola）、金河成、索托（Juan Soto）連續出現安打，一下子追成3：3平手，兩出局後柯朗沃斯（Jake Cronenworth）關鍵安打攻下兩分打點，反以兩分超前，維持優勢到比賽結束。

教士隊在七局下一輪猛攻灌進5分，(左起)馬查多、索托和金河成開心地慶祝。 路透社
教士隊在七局下一輪猛攻灌進5分，(左起)馬查多、索托和金河成開心地慶祝。 路透社

大聯盟本季4支百勝球隊，只有太空人隊（106勝）晉級聯盟冠軍賽，將和洋基、守護者隊的勝隊交手，道奇、勇士隊（101勝）今天都遭淘汰，大都會隊（101勝）更在外卡系列賽就出局，國聯冠軍賽形成兩支外卡球隊爭王局面。

道奇 教士 大聯盟

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