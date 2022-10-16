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MLB／洋基終結者晾著不用打翻勝利 塞佛里諾：去問總仔
洋基隊今天5：3的領先在9局下崩盤，勝利大門「關」不起來，遭守護者隊以單局5安打、掃回3分逆轉，有終結者霍梅斯（Clay Holmes）卻沒用，賽後引發巨大討論，總教練布恩（Aaron Boone）未雨綢繆的調度飽受質疑。
洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）此役投5.2局被敲8安打、失3分收工，帶著領先退場，勝投遭牛棚砸鍋，賽後也被問到9局的投手調度。
「霍梅斯是我們的終結者，所以我當然滿驚訝的。」塞佛里諾表示，他不知道霍梅斯此役是否是可以上場狀態，但在季後賽，理應不會有人不能上場，「你們該去問布恩或投手教練，看看到底是怎麼回事。」
布恩解釋當下思維，一部分想法出自不希望他連續出賽，霍梅斯昨天已經登板，而他打的算盤是希望他能在明天的第4戰上場，因此今天希望可以避免用到他，「除非情況緊急，才會讓霍梅斯上場。」這番解釋當然令外界難以信服，就有媒體質疑難道今天的9局下不是所謂的「緊急狀況」。
霍梅斯則表示，教練團有詢問自己能否上場，而他回應沒有問題，「我的感覺是我可以出賽，但有時決定權並不在我，不管我的名字是否被叫到，我都準備好要上場拚盡我的全力。」
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