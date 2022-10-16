MLB／亞土維單場8支0史上最慘 對水手3戰16打數全摃龜

太空人隊今天在美聯分區系列賽第3戰苦戰18局，歷經6小時22分以1：0擊敗水手隊，連續6年闖進美聯冠軍賽；這場馬拉松大戰追平季後賽最長局數，也出現不少紀錄，太空人老將亞土維（Jose Altuve）全場8個打數掛零、吞下3次三振，寫下個人生涯在季後賽單場最慘紀錄。

2018年世界大賽第3戰，紅襪隊在延長18局以2：3不敵道奇隊，內野手波賈茲（Xander Bogaerts）8支0、吞下2K，亞土維在季後賽累積出賽82場，今天8支0並列史上最慘；不只如此，太空人對水手3連勝，他一共16個打數，毫無安打紀錄，被水手投手群賞了6次三振。

水手等了21年，終於在西雅圖主場進行季後賽，湧進爆滿47690人觀戰，兩隊打完18局共有41名球員上場，尤其18名投手加起來飆出42次三振、投了498球，分別是季後賽單場最多、第3多紀錄；太空人在史上第4場季後賽18局大戰贏球，全靠菜鳥游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）18局上致勝全壘打，粉碎水手爭取隊史首座美聯冠軍的美夢。

太空人曾在2005年國聯分區系列賽第4戰18局下，靠柏克（Chris Burke）再見全壘打，以7：6收拾勇士隊，今天輪到潘尼亞當英雄，11局上在滿球數時，砲轟水手第9任投手莫菲（Penn Murfee），他鬆了一口氣說：「真是漫長的一戰。」

太空人2017年奪下隊史首座世界大賽冠軍，2019年、去年都獲美聯冠軍，今天淘汰水手後，已經連續6年打進美聯冠軍賽，水手仍是大聯盟唯一未在聯盟、世界大賽封王的球隊。

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