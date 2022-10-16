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MLB／潘尼亞延長18局致勝轟 太空人3連勝淘汰水手晉級

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
潘尼亞在延長賽18局上敲出打破兩隊僵局的陽春砲，幫助太空人挺進美聯冠軍戰。 路透社
潘尼亞在延長賽18局上敲出打破兩隊僵局的陽春砲，幫助太空人挺進美聯冠軍戰。 路透社

水手隊暌違21年在西雅圖主場進行季後賽，今天在美聯分區系列賽第3戰和太空人隊大戰18局，兩隊加起來用掉18名投手，太空人18局上靠游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）致勝滿貫砲，以1：0險勝，3連勝闖進美聯冠軍賽。

水手24歲菜鳥投手柯比（George Kirby）先發6局，只被揮出兩支安打、飆出7次三振，生涯首次在季後賽扛起先發重任，繳出優質內容。

太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）也有優質表現，投7局被揮出6支安打、送出5K，和柯比形成投手戰，也讓這場關鍵比賽一路0：0僵持，打到沒完沒了。

水手前兩戰在休士頓輸球，回到主場沒有輸球空間，為了搶勝一共動用10名投手，拚到18局上時，後援兩局的第9任投手莫菲（Penn Murfee）出狀況，遭潘尼亞轟出中外野415英尺全壘打，決定雙方勝敗。

兩隊此役合計123個打數，太空人出現11支安打，水手只有7支，潘尼亞前7個打數掛零、吞下兩次三振，18局上一棒定江山，幫助太空人從2017年起，連續6年闖進美聯冠軍賽。

太空人打線吞下20次三振，但8名投手聯手送出22K，第8任投手賈西亞（Luis Garcia）後援5局，只被揮出兩支安打、飆出6次三振，成為這場超級馬拉松大戰的勝投。

大聯盟還有6支現役隊從未贏過世界大賽冠軍，包教洛磯、釀酒人、教士、水手、光芒、遊騎兵隊，除了水手之外，另5隊至少拿過聯盟冠軍。

水手1977年成軍至今，隊史46個球季只有5次晉級季後賽，最佳紀錄是打進美聯冠軍賽。

水手 太空人

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