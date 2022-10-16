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MLB／2天使來的爭冠碎片 挺費城人隔12年返國聯冠軍賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬許的三分砲幫助費城人擊敗勇士晉級國聯冠軍戰。 路透社
馬許的三分砲幫助費城人擊敗勇士晉級國聯冠軍戰。 路透社

費城人今天以8：3擊敗勇士隊，在分區系列賽取得3勝1敗，繼2010年後重返國聯冠軍賽，球星哈波（Bryce Harper）對於闖過首輪霸氣喊話：「想要成為冠軍，就要擊敗冠軍。」費城人以外卡之姿淘汰國聯東區冠軍，也讓勇士的衛冕之路早早夢碎。

費城人的晉級戰，向天使交易換來的馬許（Brandon Marsh）和辛德賈德（Noah Syndergaard），成為兩塊重要的拼圖，前者第2局就炸裂一發三分砲打下勝基，後者先發3局失1分，都在這場比賽出一分力。

勝利一路向費城人靠攏，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第3局再跑場內轟，第6局則靠4安打、2保送串出3分攻勢，持續擴大領先優勢，第8局哈波也補上一發陽春砲。

馬許表示，他看得到費城球迷有多投入比賽、有多渴望季後賽，他希望在最棒城市面前拿出最佳表現，「我從沒想過我的生涯裡會有像這樣的瞬間，所以我會很珍惜，看看這裡的觀眾、這裡的氣氛，我想過去24小時證明了我們的存在理由。」

辛德賈德則提到，「能參與在其中，我充滿了感激與榮耀，我也為馬許感到興奮，我們一起來到這裡，很興奮能打進季後賽。」他也提到，自己在季後賽將會成為自由球員，但馬許還會繼續待在這裡，「費城該為他感到興奮。」

費城人 勇士 哈波

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