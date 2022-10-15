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MiLB／學達比修有動作 鄧愷威找到穩定感

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
旅美球員林子偉（左）、鄧愷威（右）出席MLB CUP全國U10次少棒邀請賽開幕典禮。圖／台灣世界少棒聯盟提供
旅美球員林子偉（左）、鄧愷威（右）出席MLB CUP全國U10次少棒邀請賽開幕典禮。圖／台灣世界少棒聯盟提供

巨人隊旅美台將鄧愷威今年首度升上2A，一待就是一整季，169次三振非常亮眼，但也有高達109次的四死球，看著達比修有的投球影片，鄧愷威找到自己該加強的地方。

旅美第4個球季，鄧愷威在今年挑戰不同層級，一開始感受到壓力，鄧愷威說：「2A的打者選球更好，沒有失投也打得到球點，打者調整得很快，加上溝通很好，有時候前2局可以壓制，到第3局就被打到。」但鄧愷威也調整得很快，隨著球季開始適應新強度。

鄧愷威今年出賽28場都是先發，拿下6勝12敗、防禦率5.22，136.1局出現85次四壞球、18次觸身球，高保送率來自「想太多」，鄧愷威表示：「想要投得更好，有什麼反而投球機制不穩。」

看到自己把球投在邊邊角角，也沒受到主審青睞，鄧愷威與投手教練討論後有新的想法，「把曲球、滑球往好球帶丟就對了，不用刻意想著要讓變化球落在哪個位置，想法更單純一點，對我來說滿有用的。」

投手教練也點出鄧愷威另一個需要改變的地方，就是抬腿，他在投球前的抬腿容易伴隨著身體後仰，也導致姿勢不穩、投完球往一壘偏等狀況。

鄧愷威拿出手機裡存著的達比修有投球影片解釋：「後來教練就拿達比修的影片給我看，他在投球前會有點往前傾，把自己的力量鎖住、再爆發，就學他的姿勢，動作有穩滿多的。」

鄧愷威學到另一個新招，就是在牛棚練投的少少球數裡要求自己，每一球設定好球路、位置，教練會紀錄有無達成，鄧愷威說：「一開始確實滿難，投到後面大概25顆有16到18顆是可以達成的。」

今年球季鄧愷威收穫不少，休賽季要開始加強自己的核心肌力，「今年有個狀況是，下半身的力量有時沒辦法很順的傳導上去，就是因為核心，希望加強身體的連動。」

明年2月的經典賽還不知道是否有機會為中華隊效力，鄧愷威雖然有意願，但時間可能卡到明年春訓，如果有收到邀約，還需要跟球隊討論。

鄧愷威 達比修有 牛棚

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