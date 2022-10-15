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MLB／賈吉兩戰7K、0安打被噓了 洋基總仔：這裡是紐約
不管62轟賽季再風光，「法官」賈吉（Aaron Judge）還是在季後賽被噓了，今天洋基以2：4輸給守護者隊之戰，在他吞下單場第4K同時，紐約球迷無情開噓，總教練布恩（Aaron Boone）不意外球迷的反應，「老兄，這裡是紐約。」
賈吉在首戰就是3支0、3K的表現，今天再「加碼」1K、5打數沒有安打，兩場比賽下來，安打尚未開張，已經被K了7次。
對於噓聲，賈吉坦言並不意外，「在我的生涯裡，以前已經發生過好幾次了，我必須打得更好，這才是重點。」他表示作為首棒打者卻吞了4K很不應該，「我必須上壘、開路，但今天確實沒做好。」
Aaron Judge speaks on hearing boos from the crowd— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2022年10月14日
"I gotta play better"pic.twitter.com/BJ3RsZ3dXx
賈吉表示，自己的出棒節奏有點跑掉，必須盡快修正；布恩則指出，對手對他有嚴加提防，有幾球他能攻擊的球，他則是打成界外，「這就是棒球，即便是再好的打者、再好的狀態，出局的機率往往都比成功時高，但他會再站起來，成為那位恐怖的打者。」
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