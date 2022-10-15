MLB／守護者等到對手犯錯 洋基3顆平凡飛球沒接到賠上勝利
連續3顆平凡飛球都沒進入手套，讓洋基隊賠上了一場勝利，今天打到延長10局以2：4不敵守護者隊，雙方在分區系列賽前兩戰各取1勝。
此役洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）在1局下就炸裂兩分砲，守護者則在4局靠吉曼尼茲（Andrés Giménez）敲安追回1分，5局羅沙里歐（Amed Rosario）補上追平陽春砲，兩隊打完9局以2：2進入延長賽。
勝負分水嶺在10局上因3顆平凡外野飛球而底定，拉米瑞茲（Jose Ramirez）、岡薩雷茲（Oscar Gonzalez ）沒打好，這兩棒擊球初速僅76.3、58.9哩，卻都正好在守備球員之間落地，先送回超前分。
The Guardians take over in the 10th! #Postseason— MLB (@MLB) 2022年10月14日
(MLB x @CapitalOne) pic.twitter.com/cYmgWcf3rD
接著奈勒（Josh Naylor）打向中外野，中外野手貝德（Harrison Bader）也一度在陽光中迷失了球，最終這球飛越他的頭頂，又是一支帶有打點的二壘打。
「老實說，我沒看到球，因為陽光…。」貝德對此強調，每一球前都會做好準備、保持專注，但這球還是消失在陽光中，「感覺真的很糟，但你沒有太多能做的，只能盡快找到球。」他也說：「如果下次還有日場賽事，希望會有雲，如果沒有，我也會做好準備，想盡辦法接到球。」
守護者戰力被評估全面不如對手，但等到洋基犯錯搶下這場勝利，教頭法蘭柯納（Terry Francona）表示，「這不是個容易的贏球方式，但不代表贏不了。」他說自己很享受這一戰，「我們有咬住，我也持續在想我們會找到贏球方法。」
▪ 2022 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言