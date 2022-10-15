快訊

共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／守護者等到對手犯錯 洋基3顆平凡飛球沒接到賠上勝利

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
打得好不如打得巧，守護者拉米瑞茲的平凡飛球落點極佳，讓洋基外野手卡布雷拉全力奔跑還是差了一步。 路透社
打得好不如打得巧，守護者拉米瑞茲的平凡飛球落點極佳，讓洋基外野手卡布雷拉全力奔跑還是差了一步。 路透社

連續3顆平凡飛球都沒進入手套，讓洋基隊賠上了一場勝利，今天打到延長10局以2：4不敵守護者隊，雙方在分區系列賽前兩戰各取1勝。

此役洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）在1局下就炸裂兩分砲，守護者則在4局靠吉曼尼茲（Andrés Giménez）敲安追回1分，5局羅沙里歐（Amed Rosario）補上追平陽春砲，兩隊打完9局以2：2進入延長賽。

勝負分水嶺在10局上因3顆平凡外野飛球而底定，拉米瑞茲（Jose Ramirez）、岡薩雷茲（Oscar Gonzalez ）沒打好，這兩棒擊球初速僅76.3、58.9哩，卻都正好在守備球員之間落地，先送回超前分。

接著奈勒（Josh Naylor）打向中外野，中外野手貝德（Harrison Bader）也一度在陽光中迷失了球，最終這球飛越他的頭頂，又是一支帶有打點的二壘打。

「老實說，我沒看到球，因為陽光…。」貝德對此強調，每一球前都會做好準備、保持專注，但這球還是消失在陽光中，「感覺真的很糟，但你沒有太多能做的，只能盡快找到球。」他也說：「如果下次還有日場賽事，希望會有雲，如果沒有，我也會做好準備，想盡辦法接到球。」

守護者戰力被評估全面不如對手，但等到洋基犯錯搶下這場勝利，教頭法蘭柯納（Terry Francona）表示，「這不是個容易的贏球方式，但不代表贏不了。」他說自己很享受這一戰，「我們有咬住，我也持續在想我們會找到贏球方法。」

洋基 守護者 拉米瑞茲

延伸閱讀

MLB／守護者延長10局氣走洋基扳平 賈吉吞4K還被噓

日職／遭砲轟輸球仍獲高評價 洋基球探現身緊盯藤浪晉太郎

MLB／與洋基戰因雨延期 守護者教頭開玩笑：打雙重賽

MLB／賈吉身價值多少？他隊高層：逼近4億美元有可能

相關新聞

MLB／守護者等到對手犯錯 洋基3顆平凡飛球沒接到賠上勝利

連續3顆平凡飛球都沒進入手套，讓洋基隊賠上了一場勝利，今天打到延長10局以2：4不敵守護者隊，雙方在分區系列賽前兩戰各取...

MLB／賈吉兩戰7K、0安打被噓了 洋基總仔：這裡是紐約

不管62轟賽季再風光，「法官」賈吉（Aaron Judge）還是在季後賽被噓了，今天洋基以2：4輸給守護者隊之戰，在他吞...

MLB／費城人隔4025天主場勝 霍斯金斯、哈波轟爆勇士聽牌

4025天的等待，費城人隊終於帶給球迷第一場季後賽主場勝利，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈波（Bryce Ha...

MLB／艾瓦瑞茲實在太燙 水手祭出邦斯級待遇

艾瓦瑞茲「轟」出水手隊對他的敬畏，昨天在第6局敲出逆轉兩分砲，幫助太空人隊終場以4：2贏球，在分區系列賽連取兩勝「聽牌」...

2022 MLB季後賽賽程與比分 費城人先聽牌、守護者扳平洋基

分區系列賽開打，四組對戰組合分別為國聯費城人vs.勇士、教士vs.道奇；美聯則為守護者vs.洋基、水手vs.太空人，要爭搶聯盟冠軍賽門票！

MLB／守護者延長10局氣走洋基扳平 賈吉吞4K還被噓

美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2戰，克里夫蘭守護者鏖戰逾4小時，延長第10局靠中心打線連3支安打攻下2分，4比2逆轉擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。