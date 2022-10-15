MLB／守護者等到對手犯錯 洋基3顆平凡飛球沒接到賠上勝利

連續3顆平凡飛球都沒進入手套，讓洋基隊賠上了一場勝利，今天打到延長10局以2：4不敵守護者隊，雙方在分區系列賽前兩戰各取1勝。

此役洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）在1局下就炸裂兩分砲，守護者則在4局靠吉曼尼茲（Andrés Giménez）敲安追回1分，5局羅沙里歐（Amed Rosario）補上追平陽春砲，兩隊打完9局以2：2進入延長賽。

勝負分水嶺在10局上因3顆平凡外野飛球而底定，拉米瑞茲（Jose Ramirez）、岡薩雷茲（Oscar Gonzalez ）沒打好，這兩棒擊球初速僅76.3、58.9哩，卻都正好在守備球員之間落地，先送回超前分。

The Guardians take over in the 10th! #Postseason



(MLB x @CapitalOne) pic.twitter.com/cYmgWcf3rD — MLB (@MLB) 2022年10月14日

接著奈勒（Josh Naylor）打向中外野，中外野手貝德（Harrison Bader）也一度在陽光中迷失了球，最終這球飛越他的頭頂，又是一支帶有打點的二壘打。

「老實說，我沒看到球，因為陽光…。」貝德對此強調，每一球前都會做好準備、保持專注，但這球還是消失在陽光中，「感覺真的很糟，但你沒有太多能做的，只能盡快找到球。」他也說：「如果下次還有日場賽事，希望會有雲，如果沒有，我也會做好準備，想盡辦法接到球。」

守護者戰力被評估全面不如對手，但等到洋基犯錯搶下這場勝利，教頭法蘭柯納（Terry Francona）表示，「這不是個容易的贏球方式，但不代表贏不了。」他說自己很享受這一戰，「我們有咬住，我也持續在想我們會找到贏球方法。」

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