快訊

共伴效應影響更嚴重！專家指尼莎颱風若生成 可能隨即發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／費城人隔4025天主場勝 霍斯金斯、哈波轟爆勇士聽牌

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
哈波與霍斯金斯同場開轟。 美聯社
哈波與霍斯金斯同場開轟。 美聯社

4025天的等待，費城人隊終於帶給球迷第一場季後賽主場勝利，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈波（Bryce Harper）接連開轟，今天以9：1擊敗勇士隊，在國聯分區系列賽取得2勝1敗聽牌優勢。

哈波霸氣開轟。 路透社
哈波霸氣開轟。 路透社

3局下史托特（Bryson Stott）的二壘安打為費城人隊打回第1分，接著霍斯金斯一發三分砲引爆費城人主場熱情，不久哈波再轟兩分砲，讓幸福再延續，單局6分大勢底定。

哈波在7局下的二壘安打還有1分打點，總計2安打、3分打點，霍斯金斯則是1安打、3分打點，在今天之前，霍斯金斯季後賽正陷入18打數1安打的低潮，敲出那一轟時，他先高舉雙手，再重重地將球棒砸往地上，一吐悶氣。

霍斯金斯開轟終結低潮情緒激動。 路透社
霍斯金斯開轟終結低潮情緒激動。 路透社

先發投手諾拉（Aaron Nola）表現也不容忽視，2局上只有10顆球就投出3K，唯一失分是6局上隊友失誤後掉的非責失分，7局被敲安打後在歡呼聲中退場，總計6局被敲5支安打，另有6次三振、2次四壞保送。

費城人主場市民銀行球場今晚門票完售，4萬5538名球迷親眼見證，這暌違11年的季後賽主場首勝，第4戰也在費城人主場，贏球就可晉級國聯冠軍系列賽。

費城人 哈波

延伸閱讀

MLB／岡索林扛第3戰有用球數限制 道奇總仔：牛棚做好準備

想要張育成使用過的簽名球具不用飛美國！《MLB：9局職棒22》6週年慶大獎天天抽

MLB／西方神秘力量歐提茲又遭打臉 賽後收到教士馬恰多簡訊

MLB／看哈波開轟興奮到受傷！ 費城人羅伯森無緣分區賽

相關新聞

MLB／守護者等到對手犯錯 洋基3顆平凡飛球沒接到賠上勝利

連續3顆平凡飛球都沒進入手套，讓洋基隊賠上了一場勝利，今天打到延長10局以2：4不敵守護者隊，雙方在分區系列賽前兩戰各取...

MLB／賈吉兩戰7K、0安打被噓了 洋基總仔：這裡是紐約

不管62轟賽季再風光，「法官」賈吉（Aaron Judge）還是在季後賽被噓了，今天洋基以2：4輸給守護者隊之戰，在他吞...

MLB／費城人隔4025天主場勝 霍斯金斯、哈波轟爆勇士聽牌

4025天的等待，費城人隊終於帶給球迷第一場季後賽主場勝利，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈波（Bryce Ha...

MLB／艾瓦瑞茲實在太燙 水手祭出邦斯級待遇

艾瓦瑞茲「轟」出水手隊對他的敬畏，昨天在第6局敲出逆轉兩分砲，幫助太空人隊終場以4：2贏球，在分區系列賽連取兩勝「聽牌」...

2022 MLB季後賽賽程與比分 費城人先聽牌、守護者扳平洋基

分區系列賽開打，四組對戰組合分別為國聯費城人vs.勇士、教士vs.道奇；美聯則為守護者vs.洋基、水手vs.太空人，要爭搶聯盟冠軍賽門票！

MLB／守護者延長10局氣走洋基扳平 賈吉吞4K還被噓

美國職棒大聯盟美聯分區系列賽第2戰，克里夫蘭守護者鏖戰逾4小時，延長第10局靠中心打線連3支安打攻下2分，4比2逆轉擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。