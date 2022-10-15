MLB／費城人隔4025天主場勝 霍斯金斯、哈波轟爆勇士聽牌

4025天的等待，費城人隊終於帶給球迷第一場季後賽主場勝利，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、哈波（Bryce Harper）接連開轟，今天以9：1擊敗勇士隊，在國聯分區系列賽取得2勝1敗聽牌優勢。

哈波霸氣開轟。 路透社

3局下史托特（Bryson Stott）的二壘安打為費城人隊打回第1分，接著霍斯金斯一發三分砲引爆費城人主場熱情，不久哈波再轟兩分砲，讓幸福再延續，單局6分大勢底定。

哈波在7局下的二壘安打還有1分打點，總計2安打、3分打點，霍斯金斯則是1安打、3分打點，在今天之前，霍斯金斯季後賽正陷入18打數1安打的低潮，敲出那一轟時，他先高舉雙手，再重重地將球棒砸往地上，一吐悶氣。

霍斯金斯開轟終結低潮情緒激動。 路透社

先發投手諾拉（Aaron Nola）表現也不容忽視，2局上只有10顆球就投出3K，唯一失分是6局上隊友失誤後掉的非責失分，7局被敲安打後在歡呼聲中退場，總計6局被敲5支安打，另有6次三振、2次四壞保送。

費城人主場市民銀行球場今晚門票完售，4萬5538名球迷親眼見證，這暌違11年的季後賽主場首勝，第4戰也在費城人主場，贏球就可晉級國聯冠軍系列賽。

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