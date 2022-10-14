MLB／怕爆！水手一壘有人卻IBB艾瓦瑞茲 前一人是邦茲

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的燙，水手隊選擇放棄對決，今天在第8局的過招，在僅一壘有人的情況下，決定故意四壞保送，前一次已是2003年的邦茲（Barry Bonds）。

太空人隊今天以4：2在分區系列賽再下一城，取得2勝0敗「聽牌」，兩戰都是靠艾瓦瑞茲的逆轉轟，首戰是9局下的再見三分砲，次戰是6局的兩分砲。

6局以後的逆轉轟，大聯盟史上共計在季後賽出現60發，艾瓦瑞茲是第一位兩度辦到的選手。

水手怕爆艾瓦瑞茲，第8局在僅一壘有人的情況下仍對他祭出故意保送；大聯盟季後賽史上共有5人、6人次，在一壘有人、二三壘都空著的情況下獲得故意四壞，此舉等於不惜將跑者送上得點圈，前一次已是2003年的邦茲。

太空人教頭貝克（Dusty Baker）表示，「那代表對他的最高敬意，我曾見過幾次，但自從邦茲之後已經很久沒看過了。」

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）解釋當下抉擇，「他在這個系列賽已經對我們造成傷害，他現在太燙了，我們必須認證這點，對付太空人打線，你必須要有策略，也要知道哪些選手是必須嚴加提防的。」

水手選擇對決布萊格曼（Alex Bregman），結局是一支帶有保險分的安打。艾瓦瑞茲對於被請上一壘回應，「那是他們的決定，但我很開心後面是布萊格曼，也把分數打了回來。」被「看輕」的布萊格曼則表示，艾瓦瑞茲是地表最棒打者之一，「我想那是顯示了他們對他的敬重。」

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