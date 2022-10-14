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韓職／3年18億韓元！626轟李承燁接任斗山熊主帥

聯合新聞網／ 綜合報導
「國民打者」李承燁（右）接掌斗山熊兵符。 聯合報系資料
「國民打者」李承燁（右）接掌斗山熊兵符。 聯合報系資料

韓職斗山熊本季戰績聯盟倒數第2，前總教練金泰亨因此未獲得續約。球隊決定網羅傳奇重砲「國民打者」李承燁擔任總教練，薪水上看3年18億韓元（約新台幣4400萬）。

斗山熊是近年韓職強權，在金泰亨的帶領下連7年闖進韓國大賽，3度獲得總冠軍。不過斗山熊今年戰績僅60勝82敗，無緣季後賽，金泰亨也因此沒獲得續約。

李承燁球員時期十分輝煌，在韓職生涯累積467轟，並拿下5座MVP，其中2003年單季56轟至今仍然是韓職紀錄。2004年起李承燁轉戰日職，直到2012年才重返韓職。在日職的8個球季裡，李承燁敲出159轟，日韓通算626支全壘打。

李承燁2017年退休後，主要擔任球評，從未擔任教練職務，如今將直接成為斗山熊總教練。李承燁透過斗山熊發表聲明，「我一直想成為總教練，回報球迷的支持，會藉著過去在韓國、日本的比賽經驗，以及擔任球評學到的經驗，幫助球隊。」

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