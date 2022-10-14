MiLB／鄭宗哲期待打經典賽機會 面對更強投手進步快

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲昨天到場替U23世界盃棒球賽代表隊加油，明年經典賽守備教練陳江和曾點名鄭宗哲，鄭宗哲說，如果能入選當然有意願參加，面對更強的投手進步更快。

旅美海盜隊野手鄭宗哲昨天到天母棒球場替U23世界盃棒球賽代表隊交手，鄭宗哲近年也是國家隊常客，是2019年U18世界盃棒球賽台灣代表隊隊長，去年也有打U23世界盃棒球賽。

2023年世界棒球經典賽由林岳平擔任總教練，先前也已經公布教練團名單，內野守備教練陳江和當時受訪曾點名旅外球員，包括張育成、鄭宗哲和林子偉，提到都有持續關注他們比賽，只要他們身體健康、沒有太大問題，林岳平也提到，只要能對國家隊有貢獻，不放棄任何邀請旅外球員加入的機會。

鄭宗哲今年整季在小聯盟1A出賽，總計104場出賽敲出104支安打，包括6發全壘打，跑出33次盜壘成功，打擊率2成70、表現不差。

鄭宗哲對於今年表現算滿意，打了很多場的比賽，除了球季中因傷休息約3週，幾乎每場比賽都能上場，他感謝教練團給機會，第一次打這個長的賽季，有時候面對單週6場比賽，心理調適更顯重要，要相信自己的能力，也要適時學會放下，才能在場上專心與投手抗衡。

被問起經典賽，鄭宗哲表示，如果有獲得教練團青睞，當然非常有意願參加，就像小聯盟球員都想上大聯盟一樣，能入選經典賽代表隊也是最高肯定，在高強度的比賽，面對強一點的投手才會更進步，「相信會是很好的經驗」。

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