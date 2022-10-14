快訊

謝和弦不能選北市議員了！中選會因「這理由」將他踢出名單

愷樂去哪兒？羅志祥受訪親吐現況 揭與周揚青關係

「專辦共諜案」調查局國安組直闖營區 陸軍一上校遭羈押

MLB／想當年在道奇世界大賽被打爆惡夢 達比修不忘克蕭恩情

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有賽前回想起不好的回憶。 路透社
達比修有賽前回想起不好的回憶。 路透社

日籍強投達比修有昨日在國聯分區賽面對前東家道奇，繳出5局失3分的表現，率隊贏球，將系列賽扳成1：1平手。不過在道奇球場出戰季後賽，讓達比修想起2017年世界大賽的不好回憶，也讓他說出與克蕭之間的革命情感。

2017年世界大賽第七戰，當時效力道奇的達比修承擔先發重擔，沒想到他1.2局就狂失5分，球隊也以1：5輸球將冠軍拱手讓人。達比修2場先發都被太空人打爆，也引發道奇球迷不滿，不過事後太空人電子設備作弊事件曝光，才還達比修一點公道。

根據《洛杉磯時報》報導，教士達比修在對道奇比賽開打前一個小時，走到中外野，跪了下來。他想起上一次在這座球場投季後賽的慘烈景象說，「我當時給家人帶來很多痛苦，希望今天我能和家人帶著喜悅的心情回家。」

當達比修有看到對手是克蕭（Clayton Kershaw）時情緒非常激動並說道，「2017年季後賽結束之後，克蕭保護我和我的家人，在如此重要的比賽對陣他會很棒。這件事終於發生了。」

道奇投手克蕭。 路透社
道奇投手克蕭。 路透社

達比修表示克蕭是自己重新振作的關鍵，「經歷慘痛的世界大賽失利後，我痛苦地意識到對冠軍的渴望，克蕭向我伸出援手，甚至在休賽季還邀請我到他家訓練。」達比修也表示，與克蕭同隊的三個月看見他的韌性，「他先發的時候真的很投入，不和任何人說話，我能感覺到他在投球時對自己施加很多壓力。」

太空人 洛杉磯

相關新聞

MLB／又是他！艾瓦瑞茲逆轉轟炸碎水手 成就史上第一人

這是屬於艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的系列賽，他今天又於第6局敲出逆轉兩分砲，幫助太空人以4：2擊敗水手隊，...

MLB／水手晉級機率剩9% J-ROD信心喊話：兩隊差距不大

水手連續2場比賽都遭到太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的逆轉全壘打擊倒，他們將帶著0勝2敗的劣勢回到主場，面對站在懸崖邊的困境，水手超級新人「J-ROD」羅德里奎茲（Julio Rodr

MLB／岡索林扛第3戰有用球數限制 道奇總仔：牛棚做好準備

道奇昨日在國聯分區系列第2戰3：5不敵教士，雙方戰成1：1平手。道奇也宣布第3戰將推出16勝右投岡索林（Tony Gonsolin）先發，第4戰則交給左投安德森（Tyler Anderson）。

MLB／賈吉身價值多少？他隊高層：逼近4億美元有可能

「法官」賈吉（Aaron Judge）的來年身價備受矚目，紐約郵報引述其他球隊高層意見認為，他有機會拿到總額、均薪都超過...

MLB／克蕭挖地瓜曲球讓打者揮空 前MVP葉力奇：我也被騙過

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）昨日在國聯分區系列賽面對教士，投出一顆提前挖地瓜的曲球，但教士打者普洛法（Jurickson Profar）仍去追打，結果揮空遭到三振，引發球迷熱議，釀酒

MLB／睽違15年教士主場將再滿場 史奈爾：想看球迷瘋狂

教士昨日5：3擊敗道奇，在5戰3勝制的分區系列賽戰成1：1平手，明天他們將推出左投史奈爾（Blake Snell）先發，他也預告「主場氣氛將會非常瘋狂。」 先前外卡系列賽，教士在大都會主場2勝1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。