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MiLB／鄭宗哲還原大聯盟熱身賽開轟 盼提升破壞力評分

中央社／ 台北14日電
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年賽季有不錯表現，他14日在台受訪時，回憶春訓支援大聯盟熱身賽開轟瞬間，形容「心臟抖了一下」。 中央社
旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年賽季有不錯表現，他14日在台受訪時，回憶春訓支援大聯盟熱身賽開轟瞬間，形容「心臟抖了一下」。 中央社

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年賽季有不錯表現，春訓時支援大聯盟熱身賽開轟瞬間形容「心臟抖了一下」，新球季目標是往更高層級邁進，提升破壞力評分，也笑說可以挑戰40盜。

美國職棒匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲今年在小聯盟1A完整出賽，總計104場敲出104支安打，包括6發全壘打，跑出33次盜壘成功，打擊率2成70、表現不差。

鄭宗哲春訓有上大聯盟支援熱身賽，首場亮相就開轟，鄭宗哲還原當時情況，首打席敲出滾地球出局，還跟翻譯說應該第一個打席就要開轟，第2次站上打擊區，專注與投手對決，一打到球知道有機會形成長打，「看到球過全壘打牆時，心臟抖了一下。」

被問起支援大聯盟春訓熱身賽有好表現，會不會覺得自己好像離大聯盟沒有這麼遠，鄭宗哲表示，沒有特別這樣想，看到很多明星球員，但覺得無論在哪裡沒有太大的不同，一樣都是打棒球，只是實力比較好。

談起這2年旅美收穫，鄭宗哲表示，去年季後打冬季聯盟感覺進步很多，不管是球技還是生活方面，變得不害怕開口問，也學會放下，「過去就過去、專注當下。」

鄭宗哲自評今年球季剛開始打得掙扎，教練覺得他有能力、也想要證明自己，但有時候一場打不好，「我就會覺得我應該可以，不應該這樣、還在這裡浪費時間。」

遇到低潮時，鄭宗哲選擇尋求心理教練的協助，不是只告訴自己不要亂想，而是有一套系統和秘訣去調適，會生氣代表在檢討，但回顧審視表現不應該在比賽過程中去做，場上應該專心與投手抗衡。

鄭宗哲透露，球隊內部有一套評分系統，自己的破壞力分數沒有很高，希望明年球季可以提升長打破壞力，今年單季跑出33次盜壘成功，他也笑說希望可以跑更快，有機會也可以挑戰40盜，明年目標希望能升到2A。

鄭宗哲 大聯盟 海盜

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