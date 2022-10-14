MLB／岡索林扛第3戰有用球數限制 道奇總仔：牛棚做好準備

道奇昨日在國聯分區系列第2戰3：5不敵教士，雙方戰成1：1平手。道奇也宣布第3戰將推出16勝右投岡索林（Tony Gonsolin）先發，第4戰則交給左投安德森（Tyler Anderson）。

對於先發投手的決定，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「由於岡索林例行賽曾拉傷右前臂，大約投3到5局，用球數約75球」，接著說，「經過一天的休兵後，有信心牛棚投手能夠幫助球隊，有先發能力的希尼（Andrew Heaney）、梅伊（Dustin May）也會做好準備。」

有先發能力的左投希尼也會在牛棚待命。 美聯社

岡索林本季先發24場16勝1敗，防禦率2.14，表現相當亮眼。面對教士2場比賽，12.2局也只失1分。不過他在8月底因拉傷右前臂進到傷兵名單，10月4日才回歸，對上洛磯主投2局失1分。

國聯分區系列賽前，岡索林曾投4局模擬賽，他對於明天的表現也信心滿滿，「不管球隊需要我投多少，都足以應付，而且我們有很好的牛棚陣容。」

安德森也非常興奮能擔任第4戰先發，「只要球隊需要我投球，我都沒問題，如果今晚就要我投，也可以。」安德森本季15勝5敗，防禦率2.57，其中對上教士4場防禦率僅1.88。

安德森本季對教士投得有心得，將擔任第4戰先發。 美聯社

教士道奇分區系列戰第3場將在明日上午8時37分（台灣時間）開打，道奇推出岡索林先發，教士則推出8勝10敗，ERA3.38的史奈爾（Blake Snell）迎戰。

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