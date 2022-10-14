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MLB／睽違15年教士主場將再滿場 史奈爾：想看球迷瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
教士明日先發投手史奈爾。 美聯社
教士明日先發投手史奈爾。 美聯社

教士昨日5：3擊敗道奇，在5戰3勝制的分區系列賽戰成1：1平手，明天他們將推出左投史奈爾（Blake Snell）先發，他也預告「主場氣氛將會非常瘋狂。」

先前外卡系列賽，教士在大都會主場2勝1敗成功晉級。史奈爾表示，「那一刻我看到我們的球迷都在發瘋，這讓我很期待他們接下來的表現，希望能多贏幾場，看到他們變得更瘋狂。」

2020年縮水賽季，教士主場曾做為季後賽的第三方球場。史奈爾也曾代表光芒在這座球場先發3場，只不過那時並沒有觀眾。史奈爾表示，「這是我最喜歡的棒球場，現在擁有聖地牙哥的球迷，我會更加珍惜。」

史奈爾2020代表光芒參加季後賽，在教士主場投球。 歐新社
史奈爾2020代表光芒參加季後賽，在教士主場投球。 歐新社

儘管近年來教士補強動作頻繁，但戰績始終被道奇壓著打，史奈爾也談到今年的道奇陣容，「這是一支不一樣的球隊，多了弗里曼（Freddie Freeman）、透納（Trea Turner），我認為他們的打線變得更可怕了。」

道奇強打弗里曼。 美聯社
道奇強打弗里曼。 美聯社

2020年外卡系列賽教士在主場贏紅雀，但當時球場沒有球迷。教士主場上一次在季後賽有觀眾要追溯到2006年，當時他們的左外野手正好是現在的道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts），他已經連續擔任道奇總教練7年。而上一次教士在分區系列賽獲勝也要追溯到1998年國聯冠軍系列賽，他們當時擊敗勇士隊。

道奇總教練羅伯茲。 美聯社
道奇總教練羅伯茲。 美聯社

教士道奇分區系列戰第3場將在明日上午8時37分（台灣時間）開打，教士推出8勝10敗，ERA3.38的史奈爾先發，道奇則推出16勝1敗，ERA2.17的岡索林（Tony Gonsolin）迎戰。

道奇明日先發投手岡索林。 美聯社
道奇明日先發投手岡索林。 美聯社

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