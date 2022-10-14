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MLB／水手晉級機率剩9% J-ROD信心喊話：兩隊差距不大

聯合新聞網／ 綜合報導
水手超級新人J-ROD信心喊話。 美聯社
水手超級新人J-ROD信心喊話。 美聯社

水手連續2場比賽都遭到太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的逆轉全壘打擊倒，他們將帶著0勝2敗的劣勢回到主場，面對站在懸崖邊的困境，水手超級新人「J-ROD」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）並沒有洩氣，「兩隊差距不大，我們還能和他們競爭」。

水手首戰帶著2分領先進入九局下，結果被艾瓦瑞茲敲出再見三分砲。第二場比賽6下2：1的情況下，又被艾瓦瑞茲敲出兩分砲逆轉比數，最終也以2：4輸給太空人，讓球隊在系列賽陷入0勝2敗，再輸一場就被淘汰的困境。

連續兩場比賽被逆轉，讓水手捕手羅利（Cal Raleigh）心理也不是很好受，「讓我感到噁心的是，他連續兩場隻手遮天擊敗我們，做為一個捕手，我也有部份的責任，那顆球投得不差，但球就是飛出去了，這是那座球場的特色。」

嚐到苦頭的水手在比賽後段終於學乖了，在8局下一壘有人時就「敬遠」艾瓦瑞茲，可惜策略失敗，還是被下一棒的布萊格曼（Alex Bregman）打回第4分保險分。賽後太空人教頭貝克(Dusty Baker)談起對手給子弟兵的「禮遇」，直言說道「這就是邦茲等級球員才會有的遭遇，也是對艾瓦瑞茲最大的尊重！」

季後賽分區系列賽採取「2-2-1」賽制，前兩戰都獲勝的球隊總共發生33次，其中31次都贏下系列賽，機率高達91%，也就是水手的晉級機率只有9%，而且高達19支球隊在第3場獲勝橫掃對手。

下場比賽將是睽違21年，水手主場再度舉行季後賽，沒想到就是瀕臨淘汰的生死之戰，對此水手超級新人「J-ROD」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）仍保持自信，「他們（太空人）幸運帶走前兩場比賽，我覺得兩隊之間的差距不大，我們是一支可以和他們競爭的球隊。」

太空人 水手

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