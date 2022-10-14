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MLB／克蕭挖地瓜曲球讓打者揮空 前MVP葉力奇：我也被騙過

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭的挖地瓜曲球讓打者揮空棒。 美聯社
克蕭的挖地瓜曲球讓打者揮空棒。 美聯社

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）昨日在國聯分區系列賽面對教士，投出一顆提前挖地瓜的曲球，但教士打者普洛法（Jurickson Profar）仍去追打，結果揮空遭到三振，引發球迷熱議，釀酒人球星葉力奇（Christian Yelich）也在個人社群媒體發表自己的看法，直言很有「既視感」。

克蕭第4局面對普洛法，先取得2好0壞的優勢，再丟一顆招牌的曲球，沒想到在本壘板前提前落地，但普洛法仍追打這球並揮棒落空遭到三振。

葉力奇則在推特發表自己的看法，「彈指曲球實際上看起來像速球，特別是打者在鎖定內角速球時，尤其克蕭投過很多內角速球，當事實證明是一顆曲球時，看起來會很糟糕，其他打者也都經歷過。」

葉力奇曾拿下2018年國聯MVP，也曾三度拿下國聯銀棒獎。生涯平均打擊率2成87、累積174支全壘打。

Christian Yelich Clayton Kershaw Jurickson Profar

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