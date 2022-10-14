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MLB／正式宣布跳脫合約 柯瑞亞：現在是生涯巔峰
雙城隊28歲明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今日接受波多黎各媒體訪問，正式宣布將跳脫合約成為自由球員，並表示，「這是正確的決定」。
柯瑞亞向波多黎各媒體表示，「目前的健康狀況狀況和其他方面都處於生涯最好的時刻，跳出合約是正確的決定，我和雙城關係很好，有興趣重返球隊，不過在這一行待久了就知道，有時候事情不會按照所想的樣子發展。」
柯瑞亞本季出賽136場，22支全壘打、64分打點，打擊三圍.291/.366/.467。勝利貢獻值（WAR）4.4，美聯游擊手第4。
除了柯瑞亞之外，紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）、 道奇透納（Trea Turner）、史旺森（Dansby Swanson）都是今年季後將成為自由球員的大咖游擊手。
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