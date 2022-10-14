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MLB／西方神秘力量歐提茲又遭打臉 賽後收到教士馬恰多簡訊

聯合新聞網／ 綜合報導
歐提茲預測錯誤，賽後馬上收到馬洽多傳來的簡訊。 圖擷自FOX Sports: MLB推特
歐提茲預測錯誤，賽後馬上收到馬洽多傳來的簡訊。 圖擷自FOX Sports: MLB推特

名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）退休後擔任《FOX》體育台節目球評，屢次做出與結果相反的預測。昨日道奇教士之戰他又預測道奇會贏，結果再度錯誤，賽後教士球星馬恰多（Manny Machado）也馬上發簡訊給他。

歐提茲的代表作是預測2017年世界大賽道奇和太空人的勝負，前6戰賽前歐提茲都進行預測，結果全部猜錯，第7戰老爹放棄預測，選擇未晉級的老東家紅襪，因此戰績為0勝7敗。2019年歐提茲捲土重來，預測世界大賽首輪4組的晉級球隊，結果仍全部猜錯。

今年歐提茲沒有預測首輪晉級球隊，而是由他的同事「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）進行預測，沒想到A-Rod也預測全錯。有相同經驗的歐提茲竟將預測結果放在節目大螢幕上嘲笑一番。

昨日道奇教士賽前，歐提茲再度預測：道奇會贏。賽後他在節目上秀出自己的簡訊紀錄，馬恰多在比賽結束第一時間就傳給他，「那現在呢？」讓節目現場充滿笑聲。

太空人

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