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MLB／才沒有被三杯 道奇證實迷途之鵝已經放生
道奇與教士隊之戰昨天吸引一隻迷途之鵝上門觀戰，坐定在右外野的模樣，成為熱議畫面，洛杉磯時報追蹤牠從何而來、今後何去何從，道奇球團回應已經將牠放生；至於脫離群體的牠，能否生存下來？專家掛保證沒問題。
在4萬7千名球迷面前，這隻鵝在昨役第8局飛入球場，選在右外野收起翅膀、坐了下來，隨著大螢幕聚焦在牠身上，一舉一動都吸引球迷鼓譟。工作人員拿著毛巾出動捕鵝，小心翼翼將牠裝進塑膠桶後帶離場上。
外界關心這隻鵝的下落，道奇公關部門對此回應：「已經安全放生」，至於時間、地點並未透露。
致力於鳥類保育的洛杉磯奧杜邦學會（Los Angeles Audubon Society）總裁、UCLA兼任教授隆戈爾（Travis Longcore）指出，這隻鵝屬於候鳥，會從北極苔原沿著太平洋沿岸南下過冬，目的地為加州的中央谷地，或者更南飛到墨西哥。
有球迷注意到，在這隻鵝出現在場內之前，正好有一群呈V字型的鳥群飛過，而牠可能就是當時因球場燈光而分心的迷途之鵝。
隆戈爾表示，這隻鵝推估為一歲大，這意味他已經歷過一次南遷的過程，因此他並不擔心他脫離群體後能否生存下來，「牠們非常擅長找到彼此，即使落單，也能好好生存下來。」
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