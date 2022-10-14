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MLB／與洋基戰因雨延期 守護者教頭開玩笑：打雙重賽
今天大聯盟季後賽只有水手與太空人之戰一場能看，守護者隊與洋基隊的美聯分區系列賽第二戰，因現場持續不斷的雨勢宣告延期，明天繼續在紐約開打，台灣時間凌晨1點開賽。
這對守護者隊來說並不稀奇，今年球季他們就有9場主場賽事因雨延期，另外2場客場延期一次是因為疫情關係，這也導致守護者隊今年打了8次雙重賽，上個月的美聯中區封王慶祝活動也曾因雨延期。
守護者隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）表示，自己曾沒遇過這樣的狀況，等回到主場之後，說不定又會遇到下雨，還開玩笑說，真的打不完的話，「就打雙重賽啊。」
洋基隊在5戰3勝的比賽先搶一勝，由於比賽延期，也導致這兩隊未來可能要連打4天，第3、4戰在克里夫蘭舉行，時間就接在第2戰之後，第5戰也預計在台灣時間周二開打。
兩隊先發不變，還是由洋基隊柯特斯（Nestor Cortes）對上守護者隊畢柏（Shane Bieber），但賽程的挪移也代表畢柏沒有原本休息3天、第5戰再上的可能性。
法蘭柯納表示，自己不知道該抱持什麼樣的心情，讓畢柏投一休三不是他跟投手教練期待看到的事，只不過這也抹消畢柏如果只投2局後續再上場的機會。
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