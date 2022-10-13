MLB／自責失投太多沒贏球 道奇克蕭：錯誤付出代價

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）今天先發對戰教士，5局失3分，送出6K，成功重返季後賽三振王，不過球隊還是輸球，系列賽雙方戰成1：1平手。克蕭在賽後記者會上也依序指出今天投球上的缺失。

克蕭今日賽後季後賽累積213次三振，領先太空人韋蘭德（Justin Verlander）的208次三振，成為季後賽三振王。不過賽後他對於自己的表現不是很滿意：「首局被馬恰多（Manny Machado）敲的全壘打是失投」、「第2局2好球後被普洛法（Jurickson Profar）敲的安打也是失投」、「第3局對索托（Juan Soto）投偏高滑球也是失投」，克蕭坦言，「這些錯誤確實都讓我付出代價。」

馬洽多首局就敲出全壘打。 美聯社

克蕭今天主投5局被打6支安打失3分，無關勝敗。道奇在6、8兩局被教士超前並拉開比分，最後以3：5輸球，雙方系列賽戰成1：1平手，下一場比賽將回到教士主場。

下場比賽道奇將推出岡索林（Tony Gonsolin）先發，他今年繳出16勝1敗，防禦率2.14的夢幻成績，面對教士2場比賽，12.2局也只失1分。不過他8月底進到傷兵名單，10月初才重返球員名單。教士則派出史奈爾（Blake Snell）先發，本季8勝10敗，防禦率3.38，今年面對道奇3場比賽，0勝2敗主投14局失6分成績表現普通，但送出23次三振。

岡索林將擔任道奇第3戰先發。 美聯社

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