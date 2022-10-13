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MLB／打敗道奇添自信 達比修發豪語：中3天扛第5戰
大聯盟分區系列賽戰況火熱，其中道奇與教士國聯西區的「宇宙」對決最受矚目。今日教士推派日籍王牌投手達比修有迎戰道奇強投克蕭（Clayton Kershaw），最終教士5：3擊敗道奇，將系列賽扳成1：1平手，達比修在賽後也發下豪語，願意擔任G5先發。
分區系列賽採取5戰3勝制，若真的有第5場比賽，比賽時間將是美國時間10月16日。達比修在今日賽後記者會發出豪語，「我打算投最後一場，當然是以先發的身分出賽，明天會進行和往常一樣的調整。」
達比修本場前5局，被敲3發陽春砲失3分，6局下續投時又被連敲2支安打，陷入無人出局一、三壘有人的危機，教士派出蘇亞雷斯（Robert Suarez）救火，先三振掉透納（Justin Turner）再讓拉克斯（Gavin Lux）擊出雙殺打，達比修也讚嘆蘇亞雷斯的表現，「我真的覺得他很厲害。」
下一戰將回到教士主場進行，達比修表示，「能在道奇主場擊敗道奇，給我很大的自信，帶著1勝1敗回到主場，我相信主場球迷會有不同的熱情和情緒。今天能取得勝利，不僅是我們自己，聖地亞哥的球迷一定也很開心。」
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