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MLB／選秀36輪到季後賽首秀 洋基柯特斯：當最後一場拚
洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）明日將擔任美聯分區系列賽G2的先發投手，將對決守護者塞揚強投畢柏（Shane Bieber），這將是柯特斯生涯首度在季後賽先發。
柯特斯可以說是一名大器晚成的選手，身材不出眾的他在2013年選秀第36輪才被選上，在小聯盟打拼5年後登上大聯盟，生涯前三年分別在金鶯、洋基、水手擔任牛棚投手，表現普通，機會也不多。
去年回鍋洋基，柯特斯成功轉戰先發並且有出色的表現，他也透漏其中的祕訣，「我把每一場比賽都當作最後一場，在小聯盟也是，只要享受比賽的每一刻，就能讓我保持冷靜。」
柯特斯最為人熟知的，就是他那難以預測的投球節奏，他能用不同的出手角度和投球時機來擾亂打者，甚至是使用抬腿「抖腳」等怪招。洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此也相當佩服：「他會讓你產生共鳴，覺得可以達到他所做的事情，但其實你不能。」
We're all just winging it. 😂 pic.twitter.com/LF97MBaXnv— MLB (@MLB) 2022年9月15日
洋基取得分區系列賽1：0的領先，明天將由柯特斯先發，不過根據氣象報導指出比賽可能因雨延後一天，導致柯特斯可能無法出戰G5。對此布恩表示，「希望不會有第5戰出現，若真的有，可能還是會讓他出賽，但不一定是先發。」對此柯特斯表示，「若球隊需要他，他就會全力以赴。」
柯提斯本季搖身一變成為洋基最穩定的先發投手，先發28場主投158.1局12勝4敗，防禦率2.44，勝利貢獻值（WAR）高達4.2，甚至高於薪水最高的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。
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