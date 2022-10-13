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MLB／遭教士扳平 洛杉磯時報：道奇客場犯錯空間微乎其微

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇丟掉主場優勢，洛杉磯時報點出殘酷事實。 路透社
道奇丟掉主場優勢，洛杉磯時報點出殘酷事實。 路透社

道奇隊今天在國聯分區系列賽第2戰以3：5落敗，遭教士隊追平戰局，接下來兩戰將從洛杉磯移師聖地牙哥，也是教士近16年首次在主場進行季後賽，洛杉磯時報指出：「道奇犯錯空間變得微乎其微。」

道奇本季111勝是大聯盟30隊最佳紀錄，球季賽對戰教士19場也有14勝5敗，在5戰3勝制的分區系列賽擁有主場優勢，外界評估情勢絕對有利。

教士在球季賽比道奇少22勝，以國聯外卡排名第2闖進季後賽，儘管在外卡系列賽淘汰101勝的大都會隊，一般認為想要闖過道奇這道關卡，看來難度不低，但今天搶下關鍵勝利後，完成「不可能的任務」的機會大增。

大聯盟分區系列賽從1995年開打以來，在「2-2-1」賽制下一共出現39次前兩戰打平的情況，帶著1勝1敗回到主場進行第3、4戰的球隊有26隊闖進下一輪，晉級機率達67%，單從這個統計數字看來，道奇勢必面臨苦戰。

道奇游擊手透納（Trea Turner）今天3局下砲轟教士先發投手達比修有，一度追成3：3平手，賽後形容「接下來有如3連戰，就像球季賽的系列戰，但強度更高一點。」

道奇在主場兩戰吸引10萬5529人進場觀戰，教士後天第3戰爆滿場面值得期待，勝隊將會取得「聽牌」資格；教士最近一次在聖地牙哥進行季後賽已是2006年，前年縮水球季再度闖進季後賽，受到疫情影響都在外地出賽，在分區系列賽遭道奇3戰清盤，隊史從未奪下世界大賽冠軍。

道奇 教士 大聯盟

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