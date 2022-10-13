MLB／睽違21年在主場打季後賽 水手G3暫定推新人柯比先發

水手季後賽首戰遭到太空人擊沉後，將於明日第2戰派出王牌卡斯提歐（Luis Castillo）先發，而第3戰將重返主場，同時也是睽違21年首個主場季後賽，水手暫定將推出今年才登上大聯盟的菜鳥大物柯比（George Kirby）出戰。

大膽出奇招讓菜鳥扛季後賽主場先發，不過水手教頭塞維斯（Scott Servais）表示這只是暫定安排，第3戰先發還是有可能會做變動，他說：「這決定是在系列賽開始前做出的決定，前提是柯比在第2戰不會登板後援。」

綜觀本季，柯比出賽25場全是先發，主投130局防禦率是出色的3.39，季中還曾寫下開賽連投24顆好球的罕見紀錄，上周他已在與藍鳥的外卡系列賽登板體驗季後賽張力，同時也是繼2年前在小聯盟短期1A後再次以後援身分上場，主投1局無失分成功奪下救援成功。