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MLB／前明星左投邦賈納大退化 響尾蛇終於想送走他了
響尾蛇2019年以5年8500萬美元的大合約簽下「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）。不過這筆簽約沒有讓他們進入季後賽，邦賈納的成績甚至還下滑不少，本季響尾蛇再度無緣季後賽後，終於打算把這位33歲前明星左投交易至其他球隊。
根據「今日美國」記者南丁格爾（Bob Nightengale）的報導指出，邦賈納仍然有可能進入春訓名單中，因為響尾蛇希望他能投出好成績，藉此順利把他交易出去，目前邦賈納身上還有2年3700萬美元的合約沒有走完，響尾蛇也不排除在交易中吃下大部分薪資。
邦賈納過去曾在巨人效力11個賽季，4度入選明星賽並3度幫助球隊得到世界大賽冠軍。在例行賽有7季吃超過200局，到了季後賽表現更進化因此獲得「瘋邦」的美名。不過邦賈納在巨人的最後一季已有開始退化的跡象，雖然吃了207.2局，但防禦率3.90是生涯最糟，不過響尾蛇仍在季後開給他隊史第二大約。
邦賈納轉戰響尾蛇後表現持續退化，過去3季幫響尾蛇吃了346.2局，但僅繳出15勝29敗，防禦率4.98的成績。本季出賽30場，主投158.2局，7勝15敗，防禦率4.88。季末更是在沒有受傷的情況下提前關機，將先發的機會讓給其他年輕球員。
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