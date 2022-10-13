MLB／克蕭從20歲拚到34歲 季後賽213K再贏韋蘭德重登榜首

道奇隊34歲老將克蕭（Clayton Kershaw）今天先發5局失3分，對教士隊之戰無關勝敗，道奇終場3：5落敗，打完分區系列賽被追平戰局；克蕭此役送出6次三振，歷年季後賽累積213K，再度躍居季後賽三振王。

太空人隊39歲老將、美聯投手雙冠王韋蘭德（Justin Verlander），昨天在美聯分區系列賽首戰登板，對水手隊先發4局被揮出10支安打、失6分無關勝敗，太空人9局下靠艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）再見三分砲以8：7獲勝。

韋蘭德投球內容不佳，但投出3次三振，歷年季後賽累積208K、超前克蕭1K，成為史上最多奪三振紀錄，短短一天就讓出領先地位。

克蕭的季後賽之旅從2008年菜鳥球季開始，從20歲拚到34歲，歷經11年季後賽、21個系列賽，合計出賽38場有31場先發，已經投了194局，戰績13勝12敗1救援，前年奪下首座世界大賽冠軍。

大聯盟投手只有克蕭、韋蘭德在季後賽投出200次三振，勇士隊史摩茲（John Smoltz）199K排名第3，接著是洋基隊派提特（Andy Pettitte）183K、克萊門斯（Roger Clemens）173K。