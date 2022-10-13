MLB／若和大谷同隊？ 洋基王牌柯爾：那現在已經放假了

洋基昨日分區系列賽首戰面對守護者，推出王牌投手柯爾（Gerrit Cole），主投6.1局失1分，幫助洋基以4:1擊敗守護者。柯爾在賽前接受《The Athletic》訪問時，被問到曾差點加盟天使一事時，還藉機調侃了一下家鄉球隊。

2019年柯爾以9年3.24億美元的合約加盟洋基，當時傳出天使也開價3億美元競爭，不幸搶人失敗，柯爾在受訪時表示，「能在家鄉並和楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平一起打球是很棒的事。」接著他開玩笑地說：「如果這件事成真，那今天我就一整天都在烤漢堡、喝啤酒，而不是早上10點就在球場練投，興奮地迎接分區系列賽。」

柯爾連3年擔任洋基季後賽首場比賽先發投手，對此他表示，「我認為擔任洋基王牌是聯盟最困難、最重要的工作，我貢獻一切，盡可能增加投球局數和投球數，幫助球隊贏球。」

柯爾來到洋基後，連續3年進季後賽。前年先發3場2勝1敗，去年在外卡賽被紅襪打爆吞敗，今年首場比賽旗開得勝，天使的部分則已連續8年未打進季後賽，大谷至今也還未體驗過10月大賽。